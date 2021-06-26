Arıklı: Maraş'ta kamu alanları açılmalı

YDP Başkanlık Divanı bugün Kapalı Maraşı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde kontrol etti.

YDP Başkanlık Divanı bugün Kapalı Maraşı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde kontrol etti.

Belediye Başkanı İsmail Arter'in de eşlik ettiği ziyarette özellikle tamiratı tamamlanan Bilal Ağa Mescidi ile ilgilenen Arıklı şunları söyledi;" Bilal Ağa Mescidinin de içinde bulunduğu Vakıf 1821 tarihinde kurulmuştur. Bu Vakıfın arazisi üzerinde 1 Adet Mescid, 7 adet dükkan, 2 adet Kahvehane, 1 adet ev, müştemilatı vardır. Vakıflar idaresi olarak bu Vakfın gayri menkullerinin acil bir şekilde tamiratını yapacağız.

Maraşın Vakıf arazisi olduğu gerçeğini kanıtlamak için elimizdeki Bilal Ağa Vakfından yola çıkmalıyız. Arkasından süratle Maraş’ta ki Kamu mallarını halkın kullanımına açmalıyız. Bu kamu malları üzerinde Adanın 2 sahibinden biri olan Türklerin de hakkı var. Bu hakkı kullanmamızı BM dahil hiç kimse engelleyemez." dedi.