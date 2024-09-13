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Arıklı: Masaya oturmak için ‘kablo ile elektrik’ şartı da eklenmeli

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs sorununa ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, “‘3D’ değil, ‘3D 1K’ şart olmalı” ifadelerini kullandı.
Arıklı: Masaya oturmak için ‘kablo ile elektrik’ şartı da eklenmeli

YDP Lideri Arıklı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Tatar, Guterres’e, masaya oturma şartı olarak 3D (Doğrudan Uçuş, Doğrudan Temas ve Doğrudan Ticaret) konusunu dile getirmiştir. Bize göre bu kadar yaşanmışlıklardan sonra şayet konjüktür gereği masaya oturmak zorunda kalacaksak bu 3 talep son derece doğru fakat eksik bir taleptir. Bu 3D’ye mutlak surette “Kablo ile Enterkonnekte” şartı da eklenmelidir” dedi.

“Masaya oturmak için ‘kablo ile elektrik’ şartı da eklenmeli”

“Esasen kablo ile elektrik, bizim olduğu kadar Rumlar için de hayati öneme haiz bir konudur” açıklamasını yapan Arıklı, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs, “Great Sea Interconnector Projesi” için 1,9 milyar Euroya ihtiyaç duyduğu ve bu kaynağı bulmakta zorlandığı herkesin malumudur. Oysa Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye üzerinden çok daha ucuza ve çok daha kısa sürede ana karaya yani Yunanistan’a bağlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı, masaya oturma şartlarına “kablo ile elektrik” şartını da eklemeli ve böylece 3D 1K formülünü ileri sürmelidir.”

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