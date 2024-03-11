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Arıklı: MASİB Yasası'nı yeniden Meclis'in gündemine getiriyoruz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, motorlu araç galerilerini kayıt altına alacak ve sektöre düzen getirecek "Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Yasa Tasarısı"nın yeniden Meclis’in gündemine getirileceğini söyledi.
Arıklı: MASİB Yasası'nı yeniden Meclis'in gündemine getiriyoruz

Bakan Arıklı, Barış Yuca başkanlığındaki Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşme sırasında açıklama yapan Arıklı, motorlu araç satıcıları ve ithalatçılarının denetim altında olmaları amacı ile kayıt altına alınmalrının elzem olduğunu belirterek “Bu sektördeki gerçek veya tüzel kişilerin ayni çatı altında toplanmalarının sağlanması, satış ve istatistiklere daha kolay ulaşılabilmesi amacı ile kayıt, sınıflandırma, birliğin organları, disiplin cezaları ve mali kuralları düzenleyecek yasa tasarısının mümkün olan en kısa zamanda yürülüğe girmesini sağlayacağız” dedi.

Arıklı, yasa tasarısının 2019’da Meclis’e sunulduğunu ancak akdük olduğunu, sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yasayı önce Bakanlar Kurulu’nun ardından da Meclis’in gündemine getirip bir an önce yasallaşmasını istediklerini ifade etti.

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