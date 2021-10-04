Arıklı: Meclis açılamıyor Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur.

"Meclis açılamıyor Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur."

İşte açıklama;

Azınlık Hükümetleri de demokrasinin içinde var olan bir olgudur.

Demokratik ülkelerde sıklıkla görülen bir hükümet modelidir. Bu Hükümet güvenoyu almış ama Mecliste çoğunluğu olmayan Hükümettir.

Bu Hükümetin düşmesinin 2 yolu vardır. Ya istifa, ya da muhalefetin sunacağı Gensoru.

Bizde muhalefet "26 nız yok istifa edin" diyor. Ama kendisi de 26 yı bulup gensoru ile Hükümeti düşüremiyor...

Meclis açılamıyor Bu sadece Hükümetin sorunu değildir. Muhalefetin de sorunudur. YDP olarak biz nasıl geçmişte sorumlu muhalefet olarak 4 lü koalisyonun nisap sorununa yardımcı olmuşsak aynı sorumluluğu muhalefetten bekleriz.

Öte yandan, Hükümeti Anayasayı çiğnemekle suçlayan CTP, Anayasanın amir hükmüne rağmen, bugün Meclis Başkan Yardımcısına Meclisi açtırmayarak Anayasa suçu işlemiş olmuyor mu?