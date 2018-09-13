  • BIST 94.419
  • Altın 234,903
  • Dolar 6,1028
  • Euro 7,1270
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Arıklı: “Memleketi bir erken seçim kurtarır”

» »
Yeniden Doğuş Partisi Korkuteli köyünde açık hava toplantısı gerçekleştirdi.
Arıklı: “Memleketi bir erken seçim kurtarır”

Korkuteli köyünde ilk konuşmayı yapan İlçe Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Servet Karabacak, YDP’nin ilçe başkanlığına getirilmesinden duyduğu heyecanı anlatarak “YDP’de görev yapmak kutsal bir vazifedir. Bu görevi İlçe Kongresine kadar hakkı ile yerine getirip yeni ekibe gururla teslim edeceğim” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, “Kısa sürede 4000 üyeye ulaşmayı başardık. Yılsonuna kadar üye sayımızı daha da artırıp en fazla üyeye sahip ikinci parti olmayı başaracağız” dedi.Büyükyılmaz, YDP’nin yükselen bir değer olduğunu belirterek “Hedef yapılacak olan ilk seçimde Hükümeti kuran parti olmaktır. Bu hedefe her geçen gün yaklaşıyoruz. Bakın bizden başka halkın içine çıkacak bir parti yok. Çünkü hiçbirinin halkın içine çıkacak yüzü yok” dedi.

Son konuşmayı yapan Genel başkan Erhan Arıklı, “Meserya Ovası YDP’nin yuvası olacak. Bu parti KKTC’nin kaderidir” dedi.

İçinde yaşadığımız ekonomik krize de değinen Arıklı; “Ben, bu krizin geleceğini Temmuz Ağustos ayında doların 7, sterlinin 10 liraya dayanacağını Hükümetin şimdiden tedbir alması gerektiğini şubat ayında Meclis kürsüsünde yaptığım konuşmada söylemiştim. Acemiler mangası benim bu uyarımı dikkate almadı. Hiçbir tedbir almadı. Şimdi ne yapacağını bilmiyor. Oysa alınması gereken tedbirler belli. Dövizle alışverişi ve borçlanmayı yasaklayacaksınız. Döviz borcunu TL’ye çevirip uzun vadeye yayacaksınız. Bankaların uğrayacağı zararın bir kısmını üzerinize alacaksınız. Bankalar geçen yıl 600 milyon lira kar elde etmiş. Varsın onlar da karlarının bir kısmından feragat etsinler” dedi.

Arıklı, yaşanan bu süreçte Hükümete yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyerek; “Maalesef bu Hükümet kendi içinde çatırdıyor. Suni bir birliktelik bir krizle çökmek üzere. Bu çöküntünün kimlerin altında kalacağını hep birlikte göreceğiz. Hükümete çağrım şudur. Gelin ülkeyi ve kendinizi seviyorsanız erken seçime gidelim. Bu kaostan bizi ancak bir erken seçim kurtarır” diyerek Hükümete erken seçim çağrısı yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği burs programı Networking (Buluşturma) etkinliği düzenleniyor13 Eylül 2018 Perşembe 17:06
  • Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Arter’i ziyaret etti13 Eylül 2018 Perşembe 17:04
  • LTB’den Sokaktaki hayvanlar için Yoga etkinliği13 Eylül 2018 Perşembe 16:57
  • Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kaza korkuttu13 Eylül 2018 Perşembe 16:27
  • Koop-Süt vatandaşı fiyatlar konusunda bilgilendirdi13 Eylül 2018 Perşembe 15:28
  • İçişleri Bakanlığı Duyurdu: “İkinci dönem avcı eğitimi Ekim ayında”13 Eylül 2018 Perşembe 14:49
  • “Yolda asfaltlama çalışmaları hafta sonu itibarıyla başlayacak”13 Eylül 2018 Perşembe 13:49
  • “Herkese Eşit Eğitim” projesi kantara kampıyla tamamlandı13 Eylül 2018 Perşembe 13:47
  • Yeşil Barış Harekatı, ağaç kıyımına dikkat çekti13 Eylül 2018 Perşembe 13:45
  • Eğitim Bakanlığında ŞOK istifa13 Eylül 2018 Perşembe 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti