Arıklı: Meşaleyi Önce Başbakanlığa Sonra Cumhurbaşkanlığına Taşıyacağız

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda bir kez daha vurguladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütün sağ partilerin ama özellikle de Ulusal Birlik Partisi’nin korkulu rüyasının YDP olduğunu vurguladı.

Arıklı YDP’nin 23 Ocak seçimlerinde iktidara doğru yürüdüğünü de söyledi ve “Korkunun ecele faydası olmadığını Pazar akşamı görecekler” dedi.

“EN AZ 10 VEKİLLE MECLİSTEYİZ”

Arıklı, açıklanan bazı anket sonuçlarına dikkat çekerek, “ Biz gerçek anket sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz. Biz halkın nabzını biliyoruz. YDP’nin nerede güçlü olduğunu, nerede oy patlaması yapacağını da çok iyi biliyoruz.” şeklinde konuştu.

UBP’nin YDP’nin içini karıştırmak için oyun üstüne oyun oynadığını da kaydeden Arıklı şunları söyledi:

“UBP bizi arkadan hançerleyecek zayıf halka arkadaşlarımızı tespit ediyor onları bir şekilde ikna ederek YDP üzerinde operasyon yapıyor. Önce bölmeye çalıştı. Başaramadı. Şimdi makam ve mevki vaadi ile ikna ettiği bazı arkadaşlarımızı kullanarak YDP mühürlerini karmaya çevirmeye çalışıyor. UBP pazar akşamı hüsrana uğrayacak. Pazartesi günü bizimle koalisyon kurmak için kapımızı çaldığında UBP ye bu günleri hatırlatacağız" dedi.

Şölen aday tanıtımı ile sona erdi.