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Arıklı: Meteoroloji Dairesi, Küresel Meteoroloji Ağının Parçasıdır

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Meteoroloji Dairesi’nin teknik kapasitesini artırma çalışmaları çerçevesinde, üst atmosfer gözleminde kullanılan radiosonde sistemleri yenilendi
Arıklı: Meteoroloji Dairesi, Küresel Meteoroloji Ağının Parçasıdır

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meteoroloji Dairesi’nin teknik kapasitesini artırma çalışmaları çerçevesinde, üst atmosfer gözleminde kullanılan radiosonde sistemlerinin yenilendiğini açıkladı. 

Radiosonde sistemlerinin idamesini gerçekleştiren T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekibi ile birlikte yapılan çalışmaları inceleyen Arıklı, üst atmosfer ölçümlerinde kullanılan teknik cihazlar ve yazılım hakkında bilgi aldı. 

İnceleme sırasında Arıklı’ya Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk ile Meteoroloji Dairesi Müdürü İlker Raif Buran eşlik etti. 

HİDROJEN JANERATÖRÜNÜN BAKIMI YAPILDI, YAZILIM GÜNCELLENDİ

T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile mevcut işbirliği protokolü kapsamında ülkemize gelen 5 kişilik ekip, üst atmosfer gözlemlerinde kullanılan radiosonde sisteminin kurulumu ile hidrojen jeneratörünün bakım ve servisini yaptı. Çalışmalar çerçevesinde meteorolojik rasat değerlendirme ve raporlama yazılımı da yenilendi.

Yenileme çalışmaları, T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Daire Başkanı İsmail Temir,  mühendisler Murat Gökhan Bekaroğlu, Mustafa Erdem, Ruzi Gemici ve Meteosis firmasından Göktuğ Yiğit tarafından gerçekleştirildi.

Hava tahmin raporlarının önemli bir parçasını oluşturan, atmosferin dikine kesitinin incelendiği üst atmosfer gözlemleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde 9 noktada günde iki kez, ülkemizde ise günde bir kez saat 03.00’te gerçekleştiriliyor.

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“VERİLERDEN DÜNYADAKİ TÜM METEOROLOJİ MERKEZLERİ YARARLANABİLİYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) değil, tüm dünyaya hizmet verdiğini ve küresel meteoroloji ağının bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye’de dokuz noktada, KKTC’de ise sadece bir noktada üst atmosfer gözlemi yapıldığını belirten Arıklı, “üst atmosfer gözlemi sırasında Meteoroloji Dairesi tarafından toplanan verilerden dünyadaki tüm meteoroloji merkezleri yararlanabiliyor. Bu veriler özellikle bölgemiz ve Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli” şeklinde konuştu.

Arıklı, rasatta kullanılan balon ve radiosonde cihazlarının T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak hibe edildiğini belirterek, “her alanda olduğu gibi meteoroloji alanında da ülkemize yaptığı katkılardan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyetine ve T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” dedi. 

 

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