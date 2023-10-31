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Arıklı: Meydana gelen kazaların yüzde 88.97'si sürücü hatası

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, ülkedeki trafik kazalarının artmakta olduğunu belirterek, ortaya çıkan raporlara göre meydana gelen kazaların yüzde 88.97'sinin sürücü hatasından meydana geldiğini kaydetti.
Arıklı: Meydana gelen kazaların yüzde 88.97'si sürücü hatası

-CANLI AKTARIM /Pelin Yükselay

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, ülkedeki trafik kazalarının artmakta olduğunu belirterek, ortaya çıkan raporlara göre meydana gelen kazaların yüzde 88.97'sinin sürücü hatasından meydana geldiğini kaydetti. 

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin trafik kazalarıyla ilgili araştırmasını okuyarak, "trafik kazalarının yüzde 88.97'si sürücü hatası, yüzde 8.91 yaya hatası, yüzde 0.43'ü yolcu hatası, yüzde 0.92'si araç kaynaklı, yüzde 0.72'si yolların güvenliğinden kaynaklanıyor' dedi. 
Arıklı, meydana gelen kazalarda 'yol aydınlatılması yoktu, bariyer yoktu vs' gibi söylemlerin ortaya çıktığını bu söylemlerin de sürücüleri rahatlattığını kaydetti. 


Toplu taşıma... "Düzce Belediyesi konuyla ilgili çalışıyor"


Ülkedeki toplu taşıma eksikliği ile ilgili de konuşan Arıklı, Tolga Atakan döneminde bu konuda çalışmalar yapıldığını, kendisinin de göreve geldiği andan itibaren çalışmalara kaldığı yerden devam ettiğini kaydetti. Düzce'ye toplu taşıma için gittiklerini belirten Arıklı, burada bir protokol imzalandığını ve Düzce'den anketörlerin geldiğini, ada çapında anketler yapıldığını, yıl sonuna kadar toplu taşıma ile ilgili projenin Düzce Belediyesi tarafından kendilerine ulaştırılacağını aktardı.

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