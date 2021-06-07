  • BIST 1.447
  • Altın 525,006
  • Dolar 8,6225
  • Euro 10,5085
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” Adlı Kitabını Amcaoğlu’na Takdim Etti

» »
Akademisyen Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na takdim etti.
Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” Adlı Kitabını Amcaoğlu’na Takdim Etti

Akademisyen Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” adlı kitabını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na takdim etti.

ARIKLI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı, 1955-1974 tarihlerinde Halkın Sesi, Savaş, Zafer, Akın, Nacak gazetelerinde isimleri gün yüzüne çıkmamış ama yazdıkları yazılar ile toplumu bilgilendiren, mücadele ruhunu dinç tutan yazarların yazılarını 1 buçuk yıllık bir araştırma ve derleme sonucu bu eseri meydana getirdiğini belirtti.

Arıklı, Bakan Amcaoğlu’na desteği ve ilgisinden dolayı da teşekkür etti.

AMCAOĞLU

Kabulde konuşan Bakan Amcaoğlu da, “Kıbrıs tarihinin araştırmalar sonucu gün yüzüne çıkarılması önemli. Melahat hocamızın 1 buçuk yıllık bir uğraşı sonucu bilinmeyenleri ya da az bilinenleri ortaya çıkartıp halkımızla paylaşması bizleri memnun etmiştir” dedi.

Kadın yazarların çoğalması ve toplumda temsiliyetlerinin artması bakımından da önem arz eden bu eserlerin devamı gelmesi dileğinde bulunan Amcaoğlu, Melahat Arıklı’ya başarılar diledi. Amcaoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar” Adlı Kitabını Amcaoğlu’na Takdim Etti07 Haziran 2021 Pazartesi 16:11
  • Kamu-Sen Taşel’de Süresiz Grev Başlattı07 Haziran 2021 Pazartesi 15:46
  • Son bir haftada 62 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı07 Haziran 2021 Pazartesi 15:24
  • Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”07 Haziran 2021 Pazartesi 15:17
  • Dizdarlı "Eski Eserleri Koruma Görevi" ile ilgili açılama yaptı07 Haziran 2021 Pazartesi 15:10
  • Arıklı, İstanbul'da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşma yaptı07 Haziran 2021 Pazartesi 14:49
  • KTÖS Biliişim yasasını eleştirdi07 Haziran 2021 Pazartesi 14:45
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği07 Haziran 2021 Pazartesi 12:18
  • Redif Ekinci'nin moderatörlüğünde Dijital Atölye her salı 21:00'de D Web TV'de07 Haziran 2021 Pazartesi 12:09
  • Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2. Olağan Kurulu’nu Gerçekleştirdi07 Haziran 2021 Pazartesi 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti