Arıklı: Muhalefet sadece durum tespiti yapıyor, ellerinde formül yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, muhalefetin Meclis’te “çok kahraman” olduğunu söyleyerek, “Muhalefet sadece durum tespiti yapıyor, ellerinde formül yok” dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ömrünün birkaç yıl daha süreceğini düşündüğünü belirten Arıklı, başka bir alternatifin bulunmadığını söyleyerek, “Bir başka alternatif erken seçim our. Ama gelecek hükümetin yapabileceği bir şey yok” dedi.

“BEN DE MUHALEFETTEYDİM, ASAR KESERSİN, DİLİN KEMİĞİ YOK”

Arıklı, muhalefetin Meclis’te “çok kahraman” olduğunu söyleyerek, “21’i birden sadece durum tespiti yapıyor. Vatandaş kan ağlıyor, cebinde yok... Evet bunlar doğru, bunları herkes biliyor. Peki çare ne? Maaşlara zam yapın. Nasıl? Bütçede para yok. Ben de muhalefetteydim, asar kesersin, dilin kemiği yok” şeklinde konuştu.

“GELİN NE YAPABİLİYORSANIZ YAPIN DİYORUM. BİLİYORUM, YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Hükümet ortaklarına zaman zaman “gelin istifa edelim” dediğini, hükümet ortaklarına da “gelin size destek verelim” ifadelerini kullandığını belirten Arıklı, “Gelin ne yapabiliyorsanız yapın diyorum. Biliyorum, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Sanki 2018’i hiç yaşamadık, dörtlü koalisyonu hiç yaşamadık. O dönem bu zamlar yapılmıyor muydu? Şimdi vay efendim neden zam yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET ‘İSTİFA EDİN, YAPALIM’ DESE YDP OLARAK ÇIKAR DIŞTAN DESTEK VERİRİZ”

Devletin şu anda 850 milyon gider, 500 – 600 milyon TL arası da geliri olduğunu söyleyen Arıklı, “Sadece maaşlar için 250 milyon TL veriyorken, zamdan doalyı kükrersen vatandaş buna alkış tutar ama arka tarafı bilen de size güler. Biri de size çıkar der ki buyur yap. Yapabileceğini birlikte görelim. Muhalefetin elinde keşke bir formül olsa da bize söylese. İstifa edin yaparım deseler, YDP olarak gönül rahatlığıyla dışardan destek veririz” dedi.

EL-SEN İLE İMZALANAN PROTOKOLE GİDEN GECE... “BU BİR TEHDİT, BU BİR ŞANTAJ”

EL-SEN ile imlzanan protokolün sorulması üzerine Arıklı, “Sayın Başbakan gelinen durumdan oldukça üzgün. Hem bana hem de Fikri Bey’e bu konuda açıklama yapma ihtiyacı duydu” diyerek, Başbakan’ın protokolü imzaladığı geceyi şöyle anlattı:

“Ben diyor Ankara’dan döndüm, eve gittim, banyomu yaptım, ilerleyen saatlerde kapı çaldı. KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi acil görüşme istedi. Tenecik’in birazdan duracağını ve ülkenin karanlığa gömüleceğini söylemişler. İligli Bakana ulaşamadıklarını söylemişler. Bu durumu ortadan kaldırmanın yegane yolunun belgeye imza atmak olduğunu söylemişler. Bu bir tehdit, bu bir şantaj. O da belgeye imza attı. Açıklanmayacaktı ama bir süre sonra sosyal medyada yayınlandı.”

“BEN YETKİLİ OLSAM O İKİ ŞAHSI BUGÜN GÖREVDEN ALIRDIM”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tecrübe eksikliklerinin bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Ben bakanken kapının önüne gelip yumurta fırlatıp benimle görüşmek istemişlerdi. Ben de muhataplarının KIBTEK olduğunu belirtmiştim. Ama Sayın Başbakan iyi niyetinden, o belgeyi yayınlamazlar sandı. Ama sendika bunu çok kötü bir şekilde kullandı. Ben yetkili olsam o iki şahsı bugün görevden alırdım. Hem kendileri telaşa düştüler, hem de Başbakanı hataya sürüklediler. Bunun bedelini ödemeleri gerekirdi” şeklinde konuştu.