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Arıklı: Muhalefetin erken seçim çağrıları samimiyet yoksunu

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Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise muhalefetin erken seçim çağrılarını samimi bulmadığını belirterek, siyasi popülizm yapıldığını söyledi.
Arıklı: Muhalefetin erken seçim çağrıları samimiyet yoksunu

Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise muhalefetin erken seçim çağrılarını samimi bulmadığını belirterek, siyasi popülizm yapıldığını söyledi.

 

BRT’de yayınlanan ‘ManşetArtı’ programına konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise, erken seçimin yeniden gündeme gelmesinin iyi bir şey olduğunu kaydetti.

 

Kendileri dışındaki siyasi partilerin erken bir seçimi çok fazla istemedikleri düşüncesinde olduğunu paylaşan Arıklı, “muhalefet partilerinin bile erken seçimi işola istediklerini düşünüyorum” dedi.

 

Arıklı, ülkenin içindeki ekonomik sıkıntıları göz önüne alan muhalefetin zamanın kendi lehlerinde olduğu şeklinde düşündüğünü dile getirerek, hükümet protokolünde Ekim ayında erken seçim bulunduğunu anımsattı.

 

Hükümet ortakları arasında Ekim ayındaki seçimin ötelenmesi yönünde bir konuşma olmadığını belirten Bakan Arıklı, hazırlıklarını Ekim ayındaki erken seçime göre sürdürdüklerini aktardı.

 

Arıklı, UBP içindeki meselelerin UBP’yi ilgilendirdiğinin altını çizerek, “Başbakan Saner erken seçim konusunda partilerin görüşlerini alacağını söyledi, bekliyoruz. Ama bir başka konuşmasında da Ekim’de seçim olmaz şeklinde bir düşünce de söyledi. Sayın Başkan’ın bizimle konuşmadan, bizimle istişare etmeden böyle bir beyanda bulunması siyasi nezakete çok da uygun değil” dedi.

 

Bakan Arıklı, yürüyen bir hükümet olduğuna işaret ederek, Ekim’deki seçimi erkene alıp yaz aylarında bir seçim yapmanın çok da doğru olmayacağına vurgu yaparak, “yaz aylarında bir erken seçim şu an için çok da ihtiyaç değil” ifadelerini kullandı.

 

Muhalefetin erken seçim çağrısı yaparken, iktidar olmaları halinde uygulayacakları ekonomi politikalarını da açıklaması gerektiğini ifade eden Arıklı, yapılan erken seçim çağrılarını samimi bulmadığını söyledi.

 

Erhan Arıklı, siyasi popülizm yapıldığını sözlerine ekledi.

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