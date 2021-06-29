“Arıklı nasıl becerdi diyecekler”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) her yıl 400-500 milyonluk vurgun olduğunu, bunun sadece akaryakıt ihalelerinde değil jeneratörlerin bakım işlerinden de yapıldığını söyledi.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV'de katıldığı bir programda, “20-25 yıldan beri Kıb-Tek arpalık haline getirilmiş. 400-500 milyonluk liralık vurgun oluyor her yıl. Ne kuruma atananlar ne bürokratlar ne ihaleyi yapanlar yargı karşısına çıkmamış. Sayıştay raporları da var ama asla mahkemeye çıkmamış” dedi

“RAPOR HAZIRLANMIYOR

Meclis komitesinin Kıb-Tek ile araştırmasına da değinen Arıklı, “Raporun şimdiye kadar 10 kere hazırlanması lazımdı ama seçime kadar uzatmak amacıyla o rapor bir türlü hazırlanmıyor” şeklinde devam etti.

Göreve gelmesiyle ilk iş olarak “adrese teslim ihaleleri” durdurduğunu belirten Arıklı, daha ucuza alınabileceğine inandığı için 38.8 Dolar olan ihaleyi durdurduğunu ve 28 Dolar’a alınmasını sağladığını ve kurumun 2 milyon 200 bin dolar kar edeceğini kaydetti.

“JENERATÖRLERDE DE YOLSUZLUK”

Yolsuzlukların, sadece akaryakıt ihalelerinde değil, jeneratör bakımlarında da yapıldığını söyleyen Arıklı, 8 jeneratörden 3 tanesinin atıl durumda olduğunu belirtti. Servislerde yan sanayi parçalar kullanıldığını, bu nedenle bazı jeneratörlerin bozulduğunu kaydeden Arıklı, “Biran evvel bu jeneratörleri orijinal parçalarıyla tamir etmek gerek. Aksi takdirde Temmuz-Ağustos aylarında pike ulaşıyoruz. Güneyden elektrik bile aldık bu dönem” dedi.

Sayıştay tarafından hazırlanana raporların da bulunduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“2010 yılından beri Sayıştay raporlarında 1 adım öne gidilmemiş. Sayıştay görevini yapıyor. Ama raporları işleme konulmuyor. Bu da Sayıştay’ı anlamsız kılıyor.... Polisin yapması gereken Sayıştay’ın raporunu almak, onun üzerine inceleme yapıp onu savcılığa sunmak. Bizim baskılarımız ve üzerine düşmemiz sonucunda aylar sonra 2 dosya savcılığa gönderilebildi”

“KURUMUN 900 KUSUR MİLYON LİRALIK ALACAĞI VAR”

Kıb-Tek’in 900 milyon TL’lik alacağının 400-450 milyonunun sanal borç olduğunu belirten Arıklı, bunların 1980'li yıllardan kalma, faize binmiş borçlar ya da ölen insanların borçları olduğunu kaydetti. Arıklı, “El-Sen bu kurum batmaz diyor. Düz mantıkla baktığımızda doğru. Bu 900 milyonu ayıklamak gerekiyor. Bu yıl bu yapılıyor. Ölü alacakları bir kenara koyup, gerçek alacakları düzenleyecekler. Devletin, belediyelerin borçları var onları yapılandırmaya çalışıyoruz. Özel sektörden de alacaklarımız var ve çok katı kurallara tabi tuttuk onları. Elektrikleri kesiliyor” dedi.

ZAROĞLU BİR İKİ GÜN İÇİNDE PARTİDEN AYRILACAK

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Faiz Sucuoğlu ile yaşadığı polemiğe değinen Arıklı , “Sucuoğlu ile anlaşmamız çok zor. Kurultayımıza müdahale etti” dedi.

YDP’nin KKTC'nin en büyük partisi olacağını söyleyen Arıklı, “Biz 12 bin 500 üyeyi bulacağız inşallah. Bu bizim hem hareketlenmemizi, hem seçime hazırlanmamızı gerektiriyor. Bertan Zaroğlu kardeşim 1-2 gün içinde partiden ayrılacak, istifalar olacak. Onların bıraktığı boşluğu güçlü bir şekilde dolduracağız ve seçime en hazır parti biz olacağız” şeklinde devam etti.

FİYATLARA MÜDAHALE

Türkiye ile fiyatlar kıyaslandığında, deterjan ve şampuanlarda inanılmaz bir fark bulunduğunu, bunlar dışındaki mamüllerde çok az bir fark var bulunduğunu yineleyen Arıklı, “Hayatı ucuzlatmak için benim yasal yetkim olması lazım. Bununla ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. Şu an komitede bekliyor” dedi.

Arıklı, yasalara göre tüketim maddelerine narh koyma yetkisinin bulunduğunu, tedarikçiler ve toptancılara da konuyla ilgili uyarıda da bulunduğunu anlattı.