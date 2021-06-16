Arıklı: “Ocak ayı içerisinde seçim yapılması son derece uygun olur”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, erken seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulunarak, seçimin Ocak ayında yapılmasının son derece uygun olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli’ adlı programa katılarak, erken seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arıklı, “Erken seçim tarihi uzlaşmayla belirlenirse çok memnun olacağız… Muhalefet belli bir noktaya geldi, hükümetin de belli bir noktaya gelmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, erken seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulunarak, seçimin Ocak ayında yapılmasının son derece uygun olduğunu söyledi.
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