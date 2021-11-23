Arıklı: Öğretmenler Toplumları Ayakta Tutan Kişilerdir

Öğretmenler, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakârlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarlarıdır.

Öğretmenler, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakârlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarlarıdır.

Bu nedenle, insanı bilgi ve irfanla donatan öğretmenler her zaman toplumları ayakta tutan kişiler olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.