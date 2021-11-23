Arıklı: “Öğretmenler Toplumları Ayakta Tutan Kişilerdir”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, öğretmenlerin, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyen, onları geleceğe hazırlayan, görevini icra ederken her türlü fedakârlığı tereddütsüz gösteren toplum mimarları olduğunu kaydetti.

YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, insanı bilgi ve irfanla donatan öğretmenlerin her zaman toplumları ayakta tutan kişiler olduğunu belirtti.



Arıklı, “Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize rahmet diliyor, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.