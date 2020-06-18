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Arıklı: "Ortada bir leş var, 'bu leşi kaldırın' diyoruz"

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Meclis'te yaptığı konuşmada, "Muhalefetin sesini kısmaya çalışmayın" dedi.
Arıklı: "Ortada bir leş var, 'bu leşi kaldırın' diyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı Meclis’te yaptığı konuşmada “Muhalefet 2 buçuk saat sizi bekleyecek, ondan sonra muhalefet itiraz edince usul hakkında konuş diyeceksiniz. Ortada bir leş var bu leşi kaldırın diyoruz” dedi.

Arıklı, “Kelle vereceksiniz, kelle alacaksınız. Bununla ilgili de anlaşamıyorsunuz. Bu ülkenin bu kadar sıkıntısı varken, problemler varken, reel sektör can çekişiyorken sizin kendi aranızdaki kavganız kimseyi ilgilendirmiyor” şeklinde konuştu.

“Muhalefetin sesini kısmaya çalışmayın” diyen Arıklı, şu şekilde sözlerini sonlandırdı

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