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Arıklı: Ortak sorunlara çözüm, el birliği ile gelecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kamu taşımacılığı yapan işletmecilerin sorunlarının ortak olduğunu, bu sorunları yine sektörün paydaşlarıyla el birliği içerisinde çözeceklerini belirtti.
Arıklı: Ortak sorunlara çözüm, el birliği ile gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kamu taşımacılığı yapan işletmecilerin sorunlarının ortak olduğunu, bu sorunları yine sektörün paydaşlarıyla el birliği içerisinde çözeceklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Beksan Bekir Akandere ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Arıklı, toplu taşımacılığın ülke açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Akandere, kabul sırasında yaptığı konuşmada, turist taşımacılığı yapan 9+1 araçların koltuk eksikliği nedeniyle polis tarafından kontroller sırasında, içerisinde turist olmasına rağmen, bağlanmak istediğini, bunun hem sektöre büyük darbe vurduğunu hem de turizm açısından ülke adına kötü bir imaj verildiğini kaydetti.

Halk arasında “vito” olarak bilinen ve turizm taşımacılığı yapan turizm taşımacılarına ülkenin ihtiyacı olduğunu belirten Akandere, söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılması için yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Tarifelere artış talep edildi

Akandere, Eylül 2023’ten bu yana taşımacılık tarifelerine artış yapılmadığını, bunun da sektörü zor durumda bıraktığını ifade etti. Akandere, taşımacılık ücretleriyle bağlantılı olarak sektördeki adaletsizliklerden dolayı bazı taşımacıların giderek zenginleştiğini, diğerlerinin ise yerinde saydığını belirterek bu durumun giderilmesi talebinde bulundu.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin İzin Kurulu’nda bir temsilcisi olması da talep eden Akandere, son olarak yeni oluşturulacak olan toplu taşıma sistemine desteklerinin tam olduğunu, toplu taşımacılığın daha da ileriye götürülmesi için bakanlığın atacağı adımları da desteklemeye hazır olduklarını dile getirdi.

“Vito sorunun çözümü için gerekirse mevzuat değişecek”

Bakan Arıklı ise 9+1 araçların taşımacılık alanındaki önemli bir eksikliği giderdiğini, yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi. Polis Genel Müdürlüğü ile de görüşüp gerekmesi halinde mevzuat değişikliğine gidileceğini de kaydeden Arıklı, “İçerisinde turist varken araçların bağlanmasının ülke imajı açısından kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Yeni taşımacılık tarifeleri ile ilgili Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun Ocak 2025’te toplanacağını, o zamana kadar kendilerinin de gerekli çalışmayı yapıp yeni tarifelerin ortaklaşa belirleneceğini söyledi.

Yeni taşımacılık tarifelerinin enflasyonu artıracak şekilde olmaması gerektiğini kaydeden Arıklı, aksi halde taşımacıların alacağı artışın enflasyonun etkisiyle bir anda uçup gideceğini sözlerine ekledi. Arıklı, toplu taşımacılık için hazırlanan projeye verdiği destekten dolayı Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’ne teşekkür eden Arıklı, “Yeni toplu taşıma sistemi özellikle kamu taşımacılığı yapan işletmecilere iyi gelecek. >elektrikli araçların kullanılacak olması ve kartlı ödeme sisteminin ise genelde ülkeye büyük fayda sağlayacak” dedi. Arıklı, projenin beş senedir gündemde olduğunu ve artık uygulamaya geçmesi gerektiğini belirterek uygulama sürecinde de taşımacıların desteğine ihtiyaç duyacaklarını ifade etti.

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