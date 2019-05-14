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Arıklı: Özür dileme mekanizması çalıştırılmalı

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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevi vermesi öncesinde siyasi parti başkanlarıyla görüşmeler çerçevesinde Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. 
Arıklı: Özür dileme mekanizması çalıştırılmalı

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve YDP Genel Başkanı Arıklı’nın yanı sıra, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ve milletvekili Bertan Zaroğlu da hazır bulundu. 

Toplantının ardından basına açıklama yapan Arıklı, “Cumhurbaşkanı Akıncı’ya hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermesi gerektiğini söyledim” dedi. 

Hükümet formülünün UBP-HP olacağını, ancak iki partinin tabanında ciddi tartışmalar yaşandığını, bunun nedeninin de HP yetkililerinin UBP’ye yönelik “ağır sözler” söylemesi olduğunu belirten Arıklı, “En büyük handikap budur” dedi. 
Bunu ortadan kaldırmanın yolunun özür dileme mekanizmasını çalıştırmak olduğunu dile getiren Arıklı, UBP tabanından özür dilemenin, yolu açacağını kaydetti. 

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