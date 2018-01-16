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Arıklı: "Pişmanım!"

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Arıklı: "Pişmanım!"
“20 yıl önce yazılmış. Deli dolu olduğumuz dönemler. Ben Erhan Arıklı olarak o noktada değilim. Ben o yazıyı o üslupta yazdığım için pişmanım. Ben artık o Erhan Arıklı değilim”

Havadis'e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, şu an için kendilerine hükümet için bir teklif gelmediğini ifade ederek “Gelirse oturur konuşuruz. Alacağımız teklifi partinin yetkili kurullarına götüreceğiz. Bizim için önemli olan Haziran’da seçimdir. Herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor” dedi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Ülkeyi erken seçime götürecek bir icraat hükümeti” içerisinde yer alacaklarını söyledi. “İlle de hükümette olalım” tavrında olmadıklarını söyleyen Arıklı, “24’ü bulan gelsin, CTP, UBP hiç fark etmez, herkesle koalisyonu konuşuruz” dedi

“Türkiye’yi işgalci olarak görenlerin üzerinde sigara söndürmek onları kum torbası olarak kullanmak istiyorum” açıklamasının üzerinden 20 yıl geçtiğini söyleyen Arıklı, “20 yıl önce yazılmış. Deli dolu olduğumuz dönemler. Ben Erhan Arıklı olarak o noktada değilim. Ben o yazıyı o üslupta yazdığım için pişmanım. Ben artık o Erhan Arıklı değilim” dedi.

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