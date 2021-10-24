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Arıklı: Piyasaya Müdahale Edeceğiz

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Arıklı; Ya Yeni Yakıt Tedarikçileri Bulacağız Ya Da Devlet Olarak Yeni Bir Şirket İle Piyasaya Müdahale Edeceğiz...
Arıklı: Piyasaya Müdahale Edeceğiz

Arıklı; Ya Yeni Yakıt Tedarikçileri Bulacağız Ya Da Devlet Olarak Yeni Bir Şirket İle Piyasaya Müdahale Edeceğiz...

Son zamanlarda ülkeye akaryakıt ve gaz tedariki sağlayan 2 firmanın piyasaya yakıt ve gaz tedarikinde zorluk çıkarması ve aşırı zam talebi Ekonomi ve Enerji Bakanlığını harekete geçirdi.

Vadili de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, böylesine önemli ve stratejik ürün konusunda piyasayı 2 özel firmaya teslim etmenin Devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını bu konuda Devletin bir aktör olarak piyasaya müdahale etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

 

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;" Akaryakıtta şimdiye kadar yapılamayan bir işi başardık ve otomasyon sistemine geçerek kaçakçılığı önledik. Ama şimdi de bu 2 firma anlaşarak piyasayı konsolide edip fiyatları kontrolleri altında tutmaya çalışıyorlar. Ya istediğimiz kadar zam yaparsınız ya da piyasaya yakıt ve gaz vermeyiz diyorlar. Biz sosyal bir devletiz. Vatandaşımızı sermayeye teslim edemeyiz. 2 Firma piyasayı istedikleri gibi belirleyemezler... Bu durumda önümüzdeki hafta piyasaya yeni aktörler sokmak için yeni lisans duyurusu yapacağız. Ayrıca Ekonomi Bakanlığına bağlı yeni bir akaryakıt ve gaz tedarik şirketi kurmak için çalışma başlatacağız. Kurulacak olan bu Şirket, spot piyasadan ucuza akaryakıt ve gaz tedariki sağlayarak hem piyasayı dengeleyecek, hem de Kıb-Tek' e yakıt tedariki sağlayacak..." dedi.

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