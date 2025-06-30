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Arıklı: Polis Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundum

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne Çevre Yolu’nda meydana gelen tır kazasıyla ilgili konuştu, önemli açıklamalarda bulundu.
Arıklı: Polis Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundum

CTP Milletvekili İncirli’ye cevap vermek üzere söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, göreve geldiği günden itibaren o yolda özellikle bir şirket tarafından kural ihlali yapıldığı üzerine şikayet aldığını belirterek, Polis Genel Müdürlüğü’ne defalarca sözlü ve yazılı bu konuyu gündeme getirdiğini anlattı. 
Arıklı, şunları söyledi:
“Özellikle Ciklos yolu dediğimiz yol biliyorsunuz ağır vasıtalara, 5 bin ton üzeri yük taşıyana araçlara kapalı. Ben göreve geldiğim andan itibaren gelen şikayetler üzerine o yolda ihlaller olduğunu özellikle bir şirket tarafından bunun yapıldığını, ağır yük taşındığını tespit ettim. Polis Genel Müdürlüğüne hem yazılı hem sözlü ihbarda bulundum ilgili şirketle ilgili. 10 Gün önce de Polisle görüştüm. ‘Bu firma dokunulmaz mı? Neden bu firmaya ceza uygulanmıyor’ diye sordum. Polis müdürü bana Ciklos’a tüm gün Polis memuru koymasının mümkün olmadığını söyledi. Kaza, tır sürücüsünün freni sıklıkla kullanmasından dolayı meydana gelmiş. Dikkatsiz sürüş ve trafik işaretlerine uymama suçlamasıyla sürücüye dava okunmuş ve 1 ayı geçmemek kaydıyla hapise gönderilmiş.”
“Araç muayene istasyonlarımız yetersiz”
Araç muayene istasyonlarının teknolojinin çok gerisinde olduğunu da dile getiren Arıklı, araç muayene noktalarının modernleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bizim imkanlarımız yeterli değil” diyen Arıklı, bizde araç muayenenin göz ucuyla yapıldığını belirterek, konuyu defalarca gündeme getirdiklerini ancak herhangi bir adım atılmadığını belirtti.
Derya-Arıklı atışması…
Bu sırada yerinden söz alan CTP Millketvekili Sami Özuslu, 2025 yılının ilk 6 ayında trafik kazalarında 23 ölüm olduğunu hatırlattı, Arıklı’da bunun üzerine kazaların tamamının alkol, dikkatsiz sürüş ve süratten meydana geldiğini kaydetti. 
Bu sırada yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, ‘yol güvenliği ile ilgili bugüne kadar aldığınız önlemleri sayın, hep sürücü hatası diyorsunuz, kazaları önlemek için, bahane üretmek dışında ne yaptınız?’ diye sordu. Arıklı da CTP’nin hükümet olduğu 2005-2006 döneminde bir yılda kazalarda 63 kişinin can verdiğini hatırlatarak, ‘o zaman niye tedbir almadınız?’ diye sordu.

 

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