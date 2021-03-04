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Arıklı: Protokolün içeriğini ben de bilmiyorum

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Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde Ankara'da imzalanan Ekonomi ve Mali İşbirliği Protokolü vardı.
Arıklı: Protokolün içeriğini ben de bilmiyorum

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde Ankara'da imzalanan Ekonomi ve Mali İşbirliği Protokolü vardı.

Genel Kurul'da ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman aldı. Erhürman Türkiye’de imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün detaylarının belirli olmadığı eleştirisi getirdi.

Erhürman’ın konuşmasını yanıtlamak için söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,  kendilerinin de detay bilgilere sahip olmadığını belirterek, Başbakan Ersan Saner’in Meclis’e gelmesi durumunda detayların ondan öğrenilebileceğini ifade etti.

Arıklı haftasonu  bakanlar kurulu toplantısı ile kendilerinin de detayları öğrenebileceğini belirti.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in “Yani sizde mi imzalanan protokolün detayları bilmiyorsunuz?” sorusuna yönelik Arıklı, “İmzalanan protokolün son şeklini bilmiyoruz. Ekstradan gördüğümüz kadarıyla geçen yıldan kalan 750 milyonun verilmesi var” dedi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın “ Eylem planı var mı? Hangi bakanlığın hangi adımı atacağı konusunda bilginiz yok mu?” sorusuna cevap veren Arıklı, “Eylem planı hakkında bilgimiz elbette var ancak ne gibi değişiklikler oldu bilmiyoruz. Son halini gördükten sonra değerlendirme yaparız” şeklinde yanıt verdi

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