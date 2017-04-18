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Arıklı: “referandum bitmiş, millet herkese mesajını vermiştir”

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Arıklı: “referandum bitmiş, millet herkese mesajını vermiştir”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri, dün akşam Kaplıca köyünü ziyaret ederek bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Genel Başkanı Erhan  Arıklı, “ülkede 2003 yılından beri iktidar olan üçüz kardeşlerin (UBP-CTP ve DP) ülkeyi getirdiği noktanın kaotik durum olduğunu” iddia etti.

YDP’nin demokratik  kitle partisi olduğunu, tabanında her görüşten, ideolojiden ve mezhepten insanın bulunduğunu anlatan Arıklı, “Bizim için “evet”, diyenler de “hayır” diyenler de bu vatanın evladıdır. Birlikte yaşadığımız bu Ada’yı da Anadolu coğrafyasını da kardeşlik hukuku çerçevesinde yönetmek en büyük idealimizdir” dedi.

Türkiye’de 16 Nisan’dan sonra yeni bir sisteme geçildiğini anlatan Arıklı,  milletin herkese ciddi mesajlar verdiğini kaydetti.

Referandumun KKTC’deki sonuçlarını da değerlendiren Arıklı, “yaklaşık 120 bin  oy kullanma hakkına sahip vatandaştan  43 bininin  oyunu kullanmasının  handikap olduğunu, bir dahaki seçimde sandıkların 6 bölgeye yayılması gerektiğini”  savundu

Toplantıda,  YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer; Genel  Sekreter Yardımcıları  Azer Özkan ve Kadir Yel, Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi ve eski milletvekillerinden Ejder Aslanbaba da konuşma yaptı. 

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