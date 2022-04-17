  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Arıklı: Reformlar ve statükonun bekçileri...

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada sendikaları eleştirdi.
Arıklı: Reformlar ve statükonun bekçileri...

İşte Arıklı'nın yaptığı açıklama;

"Bu Hükümet, bir reform hükümeti olarak kuruldu. 3 Parti Ülkenin yıllardır bekleyen ve kangren haline gelen sorunlarını çözme iddiası ile iş başına geldik.

29 Vekil desteğine sahip, komitelerde çoğunluğu olan, önünde bunları yapabilecek  yeterli süresi de  bulunan bu Hükümetin özlenen reformları yaparken,  işinin hiçte kolay olmadığını biliyorduk.

Ve yine biliyorduk ki; yıllardır üzerinde çalışılan ama bir türlü  yapılamayan bu reformların  önündeki en büyük engel, statükoyu koruyan bekçilerdir. 

Sendikalar, Bürokrasi
,Sivil Toplum Örgütleri
,Klasik muhalefet anlayışı bu düzenin ve statükonun  amansız bekçileridir.

Reform yapmak isteyen Hükümet, bu güç odakları ile mücadeleyi göze alır ve kazanırsa o zaman İKTİDAR olur. Yoksa sıradan bir Hükümet olarak, diğer 40 küsür hükümetin arasında yerini alır ve kaybolur gider.

Bu Hükümet, ilk iş olarak yaklaşan  Seçimleri de düşünerek Yerel Yönetimler Reformunu gündemine  aldı. Yaşadıklarımız ortada. Bu konuda kararlılığımız da  ortada. Geri adım atmamız  söz konusu bile değil. 

Hükümetimiz, reformları yaparken elbette ki uzlaşı ve ortak aklı arayacak. Ama bu olmuyor diye reformları öteleme şansımızın olmadığının da farkındayız.

Sendikalar bu statükonun en büyük ve amansız savunucusudur. Yıllardan beri sürekli isteyen ve popülist politikacıların vermesi ile semizleşen bu sendikalarla mücadeleyi göze alamayan hiç bir hükümet, reform falan yapamaz. 

Nitekim bir güç gösterisi histerisi içinde olan EL-SEN, borcu olmadığı halde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere aralarında bizim Bakanlığımız da olmak üzere bir çok Bakanlığın elektriğini kesmiş, Bakanlıklarda iş yapılmasını engellemiştir.  Elektriği kesilen ve vatandaşa hizmet veremeyen  bütün kurumlar da polise şikayette bulunmuşlardır. Şikayetleri geri çekmek söz konusu bile değildir. 

Sendikaların önümüzdeki süreçte çok daha katı muhalefetine direnemeyeceksek reformları yapma idealimiz, bir hayal olmaktan öteye gitmez.

Herkese hayırlı pazarlar..."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar ve Sucuoğlu'ndan MTG’ye kutlama17 Nisan 2022 Pazar 10:07
  • Kumarhanede bulunması yasak 28 kişiye işlem!17 Nisan 2022 Pazar 10:05
  • Kumarhanede Hırsızlık!17 Nisan 2022 Pazar 10:05
  • Mağusa'da Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)17 Nisan 2022 Pazar 10:04
  • 52 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm17 Nisan 2022 Pazar 10:02
  • Ataoğlu: Sıkıntılı süreci büyük oranda atlatıyoruz16 Nisan 2022 Cumartesi 18:18
  • GÜÇ – SEN 15.  Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa Abdullah Özdoğan getirildi.16 Nisan 2022 Cumartesi 18:14
  • Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik üreticileri IV. Uluslararası Peynir Festivali’nde16 Nisan 2022 Cumartesi 18:06
  • Bodrum Slowcheese Festivali'nde Cittaslow'lar KKTC'yi Temsil Etti16 Nisan 2022 Cumartesi 14:45
  • Sucuoğlu : Kıbrıs Türkü daha önce de zor süreçlerden geçmiş ve her zaman bunu aşmıştır. Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız16 Nisan 2022 Cumartesi 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti