Arıklı resti çekti: Ben bu hükümete mecbur değilim

Hükümet ortağı DP’nin Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun, T izni konusunda “haberi olmadığı” yönünde açıklama yapması diğer bir hükümet ortağı olan YDP’yi gerdi.

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’a konuşan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Fikri Ataoğlu’nun bu konudaki açıklamasından rahatsız olduğunu ve üzüldüğünü belirterek, bu durumu Ataoğlu’na da söylediğini belirtti.



“Ataoğlu’na kırgınım, yakışıksız kaldı”

Ataoğlu’nun kendisine basın üzerinden mesaj göndermesinin kendisini kırdığını belirten Arıklı, “Kardeşim 4’lü koalisyon döneminde de sen hükümetteydin, o dönem izinler verilirken sana soran mı oldu? Bunu Sayın Ataoğlu’na da sordum. O da bana “benim o dönem verilen izinlerden haberim vardı” cevabını verdi . Basın önünde bunu eleştirmeye kalkarsak benim de ortaklarımın çalışmalarından rahatsız olduğum birçok şey var. Onları saymam lazım. Son derece yakışıksız bir olay. Kırıldım.” İfadelerini kullandı.

Erhan Arıklı: Anlaşamadığımız anda yollarımızı ayırabiliriz

“Büyütülecek bir olay değil ancak bundan sonra dikkatli olmamız gerekiyor” diyen Erhan Arıklı, “Tabi bu hükümetin uzun süreli olmasını istiyorsak dikkat etmeliyiz. Ben bu hükümete mecbur değilim. Anlaşamadığımız anda el sıkışır bu iş birliğini bitiririz. UBP şunu anlamakta güçlük çekiyor ne Turizm Bakanlığı ne de Ulaştırma Bakanlığı UBP’nin değil, hükümetin bakanıdır. UBP hala bir koalisyon hükümetinde olduğunu düşünmüyorsa ve bizi de sıradan bakan olarak görüyorsa bu hükümet çok da uzun gitmez. Başbakanda değil ama bazı milletvekillerinde bu yaklaşım var. Bu koalisyon kurulurken hep birlikte bir koalisyon programı imzaladık. Anlaşamadığımız anda yollarımızı ayırabiliriz. Kimse kimseye muhtaç değil. Koalisyon ortaklarının hassasiyetlerine dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.