  • BIST 7891.26
  • Altın 1957.782
  • Dolar 29.969
  • Euro 32.8096
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Arıklı resti çekti: Ben bu hükümete mecbur değilim

» »
Hükümet ortağı DP’nin Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun, T izni konusunda “haberi olmadığı” yönünde açıklama yapması diğer bir hükümet ortağı olan YDP’yi gerdi.
Arıklı resti çekti: Ben bu hükümete mecbur değilim

Hükümet ortağı DP’nin Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun, T izni konusunda “haberi olmadığı” yönünde açıklama yapması diğer bir hükümet ortağı olan YDP’yi gerdi. 

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’a konuşan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Fikri Ataoğlu’nun bu konudaki açıklamasından rahatsız olduğunu ve üzüldüğünü belirterek, bu durumu Ataoğlu’na da söylediğini belirtti.


“Ataoğlu’na kırgınım, yakışıksız kaldı”
Ataoğlu’nun kendisine basın üzerinden mesaj göndermesinin kendisini kırdığını belirten Arıklı, “Kardeşim 4’lü koalisyon döneminde de sen hükümetteydin, o dönem izinler verilirken sana soran mı oldu? Bunu Sayın Ataoğlu’na da sordum. O da bana “benim o dönem verilen izinlerden haberim vardı” cevabını verdi . Basın önünde bunu eleştirmeye kalkarsak benim de ortaklarımın çalışmalarından rahatsız olduğum birçok şey var. Onları saymam lazım. Son derece yakışıksız bir olay. Kırıldım.” İfadelerini kullandı. 

Erhan Arıklı: Anlaşamadığımız anda yollarımızı ayırabiliriz
“Büyütülecek bir olay değil ancak bundan sonra dikkatli olmamız gerekiyor” diyen Erhan Arıklı, “Tabi bu hükümetin uzun süreli olmasını istiyorsak dikkat etmeliyiz. Ben bu hükümete mecbur değilim. Anlaşamadığımız anda el sıkışır bu iş birliğini bitiririz. UBP şunu anlamakta güçlük çekiyor ne Turizm Bakanlığı ne de Ulaştırma Bakanlığı UBP’nin değil, hükümetin bakanıdır. UBP hala bir koalisyon hükümetinde olduğunu düşünmüyorsa ve bizi de sıradan bakan olarak görüyorsa bu hükümet çok da uzun gitmez. Başbakanda değil ama bazı milletvekillerinde bu yaklaşım var. Bu koalisyon kurulurken hep birlikte bir koalisyon programı imzaladık. Anlaşamadığımız anda yollarımızı ayırabiliriz. Kimse kimseye muhtaç değil. Koalisyon ortaklarının hassasiyetlerine dikkat etmekte fayda var” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği: Okulumuz bina olarak yetersiz kalıyor10 Ocak 2024 Çarşamba 16:01
  • Son bir haftada 3 bin 388 araç sürücüsüne ceza kesildi!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:50
  • "Konuşmak için geliyorum" dedi, bıçakladı!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:47
  • TÜK tohumluk patateslerin geldiğini açıkladı10 Ocak 2024 Çarşamba 15:46
  • Ahmet Ünsal'dan Regâib Kandili mesajı10 Ocak 2024 Çarşamba 15:24
  • Sahte reçete soruşturması... 822 Reçetenin 36'sı sahte çıktı!10 Ocak 2024 Çarşamba 15:24
  • CTP Piyangosundan BMW’i kazanan talihli aracını teslim aldı10 Ocak 2024 Çarşamba 14:33
  • Erhürman: Mesele CTP meselesi değil, varoluş meselesidir10 Ocak 2024 Çarşamba 14:32
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 12’nci ölüm yıl dönümünde anılacak10 Ocak 2024 Çarşamba 14:31
  • Asayiş ve Trafik Denetimleri10 Ocak 2024 Çarşamba 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti