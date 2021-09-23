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Arıklı: “Ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu”

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Arıklı, enerji üretimi kapsamında alınan yakıtın 'kirli' olduğunu savunanlara tepki gösterdi. Arıklı, "Ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu” dedi.
Arıklı: “Ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu”

İşte açıklama;

Yemin ederim bunlar hasta.
İlla bir şey bulacaklar ya, illa bizi bir şekilde suçlamaya devam edecekler ya.
Aramış taramış şartnamede olmayan değerleri de sorarak ortaya bir rapor çıkarmışlar. "AHA RAPOR. YAKITINIZ KİRLİ" diyorlar.
Yahu komik adamlar, bir şartnameye baksanıza şimdi veya geçmişte akaryakıtta hangi değerler aranıyor. Geçmişte ve şimdi aranmayan bu değerler, kimi niye ilgilendirsin.
Yemin ederim bu ruh hastaları ile uğraşmak beni siyasetten soğuttu.

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