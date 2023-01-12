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Arıklı: “Ruhu bağımsızlık ateşiyle yanan bir liderdi”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Arıklı: “Ruhu bağımsızlık ateşiyle yanan bir liderdi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Yaşamını Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine adayan, vatanı her şeyin üzerinde tutan, ruhu bağımsızlık ateşiyle yanan bir liderdi Rauf Raif Denktaş.

Sonucu ne olursa olsun, doğru bildiği yoldan ayrılmamış, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine yön vererek bağımsızlığa ve cumhuriyete giden yolu çizmiştir.

Denktaş, Kıbrıs Türkünün haklı davasını en küçük köy kahvehanesinden, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna kadar pek çok platformda defalarca yorulmadan anlatmış, dünyadaki sesimiz olmuştur. Kıbrıs Türkünün adadaki varlığını garanti altına alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasında öncü rol oynamış ve kurucu başkan olarak bu davadan galip çıkmıştır.

Ülkesine ve Anavatan Türkiye Cumhuriyetine bağlılığı, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, mücadele azmi ve zekâsıyla Türk Dünyasının da gönlünde taht kurmayı başaran liderimiz, Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 11’inci yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Mekânı Cennet olsun.”

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