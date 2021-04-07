Arıklı, rüşvet, adam kayırmacılık ve suistimalin ülkenin problemi olduğunu söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, akaryakıt taşıma ihalesinin neticelendiğini, ihaleye 2 teklif sunulduğunu belirtti.

Arıklı, bunlardan birinin 32.40, diğerinin ise 14 dolar olduğunu açıkladı… Arıklı, rüşvet, adam kayırmacılık ve suistimalin ülkenin problemi olduğunu da kaydetti…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’le ilgili akaryakıt taşıma ihalesinin neticelendiğini, ihaleye 2 teklif sunulduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arıklı, vurguna karşı kararlı adımlar attıklarını belirterek, konuyla ilgili Sayıştay raporlarının ortada olduğunu anımsattı.

Arıklı, 24 Bin ton acil ihtiyaç olan akaryakıt kapsamında 38 dolarlık ihaleyi iptal edip 34 dolara indirdiklerini vurgulayarak, böylelikle 105 bin dolar kar edildiğini, ancak ısrarla algı operasyonu yapılmak istendiğini söyledi.

Arıklı, rüşvet, adam kayırmacılık ve suistimalin ülkenin problemi olduğunu da kaydetti…

Tüm dosyalar ve şikayetlerin polise ulaştığını, ancak savcıya ulaşmadığını vurgulayan Bakan Arıklı, “Ben polisin yapacağını yapamam ki, sadece polise teslim edebiliyorum, dosyalar savcılığa ulaşamıyor. Ulaştığında ise bu sefer savcılıktan mahkemeye ulaşıp dosyalanamıyor. Arada ciddi bir bariyer var. Bu yüzden bu konuları sürekli gündeme getiriyorum” dedi.

Daha önce imzalanmış kıyı ticaret anlaşmasını, serbest ticaret anlaşmasına çevirmek için önümüzdeki hafta Türkiye’ye gideceğini de kaydeden Bakan Arıklı, Güvercinlik’teki sanayi bölgesi projesiyle 7-8 bin gencin iş bulacağını, YDP’nin böyle gelmiş böyle gitsin anlayışında olmadığını da belirtti.