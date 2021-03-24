Arıklı: Sadece Eleştirmekle Muhalefet Olmaz Öneri Sunsunlar!

YDP erken seçimden kaçmaz

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı katıldığı bir tv programında erken seçim hakkındaki görüşlerini paylaştı. Erken seçimi en çok isteyen partinin YDP olduğunu ifade eden Arıklı, erken seçimin yeniden gündeme gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtirken diğer yandan seçimin Ekim öncesi yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

“YDP olarak mecliste erken seçimi isteyen ve sürekli dillendiren tek siyasi partiyiz. Erken seçimin tekrar gündeme gelmesi iyi bir şey” ifadelerini kullanan Arıklı, muhalefetin erken seçimi ‘sözde’ istediklerini belirtti ve “Bizim dışımızda siyasi partilerin erken seçimi istediklerini düşünmüyorum zamanın kendi lehlerine işlediğini düşünüyorlar. Ekonomik sıkıntı içerisinde pandemide ekonomiyi idare etmeye çalışan bir hükümet var. Onların gözünde hükümet yıpranan bir hükümettir” dedi.

YDP ERKEN SEÇİME GÖRE HAZIRLIK YAPIYOR

“YDP ne erken secimden kaçar ne de bu hükümette tutkalla koltuğa yapışmış bir vaziyettedir” şeklinde konuşan Arıklı Ekim ayında yapılması beklenen olası bir erken seçime göre hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Arıklı, “Ekim ayında yapılacak seçime göre bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. UBP içerisinde birtakım sıkıntılar olabilir bu onları ilgilendirir. Sayın Başkan Ekim’de seçim olmaz diye bir düşünce de söyledi. Sayın Başkan bizimle istişare yapmadan böyle bir beyanda bulunması nezakete uygun değil. Parti meclisimizin yönetimimizin aldığı karar Ekim ayında yapılması söz konusu olan seçimdir ve bu seçime göre hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu

EKİM ÖNCESİNE ALMAK MANTIKSIZ

Arıklı Ekim’in öncesinde bir erken seçim yapılmasının doğru olmadığını ise şu sözlerle ifade etti: “Yaz aylarında bir seçim yapmak doğru bir iş değil. Yürüyen işlerini yapan program dahilinde çalışan bir hükümet var erken seçim bir ihtiyaç değil. Erkene almanın çok da mantıklı bire yanı yok.”

HÜKÜMET KURMAKTAN NEDEN KAÇTILAR?

Seçimin yaz aylarında olmasının mantıklı ve doğru bir adım olmadığını aktaran Arıklı, “Haziran ayında yapılacak bir seçimde CTP’nin elinde bir formül var mı? İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları giderebilecek alternatif modelleri varsa buyursun söylesinler biz de bilelim. Ne öneriyorlar? Ekonomik sıkıntıları çözmek için alternatif kaynakları varsa söylesinler sadece eleştirmekle muhalefet olmaz bir şey yapmak istiyor ya da bizim bir şey yapmamızı istiyorlarsa söylesinler. Bin beş yüz değil üç bin ödeyin demek kolay kendileri iktidara geldiklerinde bunları ödeyebilecek kaynağı bulabilecekler mi? Madem ki hükümetin tavrından memnun değiller 4’lü koalisyondan neden kaçtılar? Aralık’ta neden hükümet kurmaktan kaçındılar? Niye çekindiler bunları da açıklasınlar” dedi.

MUHALET GAYRİ SAMİMİ

Muhalefetin samimiyetten uzak olduğunu söyleyen Arıklı, “Gayri samimiler. Kurulacak olan bir hükümet bu hükümetin yapamayacağı işleri yapabilecekse şeffaf bir şekilde paylaşsınlar. Muhalefet yapın, edin, bulun, ödeyin demekle yapılmıyor. Bu siyasi popülizm neyi nasıl yapmamız gerektiğini kaynaklarını açıklasınlar.