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Arıklı Sanayi bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sanayi bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.
Arıklı Sanayi bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Sanayi bölgeleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Güvercinlik III.Etapta 1.200.000 m2 Alana sahip bölgede sanayi bölgesi oluşturulması için bakanlar kuruluna önerge sunuldu.

Konu ile alakalı konuşan Bakan Arıklı şunları söyledi:

Toprakları çok değerli olan ülkemizin her bir metrekaresi üretime ve üretecek olana verme ve bir an önce işletme kararlılığındayız.Bunun içinde  tahsis edilecek yerler için yasal düzenlemeyide gündeme getireceğiz.Kıbrıs Türk toplumunun üreten bir toplum olması gerektiğinin altını çizen Arıklı, üretilenin de satılması gerektiğini söyleyerek, “Onun için ihracata büyük önem veriyoruz. İhracata yönelik organize sanayi bölgelerinin kurulması da en büyük hedeflerimizden bir tanesidir” dedi.
Arıklı, ‘kirli sanayi’ denilen bölgelerin nasıl ıslah edileceği, altyapılarının nasıl oluşturulacağı konularında Türkiyeden teknik tavsiyeler aldıklarınıda kaydetti...

Arıklı sözlerine şöyle devam etti;

Yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde 3.500 m2, 2.500 m2 ve 10.000 m2 olmak üzere yaklaşık 168 adet sanayi parseli planlanmaktadır.Genellikle üretime ve ihracata yönelik planlama yapılacaktır.Aynı zamanda 1 adet sosyal hizmet alanı,1 adet mesleki eğitim ve yönetim binası,10.000 m2 alan içerisine ticaret ve restorant hizmet alanları ve buna ek olarak 1 adet 220 araçlık tır parkı projede yer almaktadır.Yeşil alanlar otoparklar trafo yerleri ve arıtma sistemleri planlanmış olup proje çalışmaları başlamış ve en erken zamanda inşasına başlanacaktır.

TC Sanayi Bakan Yardımcısının  bakanlığımıza yaptığı ziyarette konu teknik ekiplerce ele alınmış bölge yerinde ziyaret edilmiş bu prjenin KKTC için üreten bir Kıbrıs oluşturmak için örnek teşkil edeceğini ve hertürlü desteğe hazır olduklarını belirtmişlerdir.

Mevcut sanayi  bölgelerimzin sorunlarının farkındayız diyen Bakan Arıklı bu sorunların giderilmesi ve alt yapı yatırımları için projelerimiz hazır olup maddi imkanlar çerçeversinden giderilecektir dedi.Arıklı bu maksat ile 11 adet projemiz bulunmaktadır. Haspoalat’da alt yapı sorunları,Güvercinlik II.Etap elektrik ve asfalt sorunu Alayköy arıtma kanalizasyon projesi,  Lefkoşa organize sanayi bölgesi telefon alt yapısı,Lefkoşa fuar alanı bakım onarım işleri için en kısa sürede işlemler başlayacaktır dedi.

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