Arıklı Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’nu ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri bugün Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret ederek, ülkedeki sanayi bölgeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ülke genelindeki sanayi bölgelerinin durumunu ve sorunlarını anlatan bir sunum yaptı.

Bakan Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada sanayi bölgelerinde var olan sorunların farkında olduklarını, ancak Sanayi Bölgeleri Yasası'nın tüm bu sıkıntılara çare olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hazırlanan bu yasanın sanayi bölgelerinin kendi içinde koordinasyon sağlamasını da beraberinde getireceğini ve her bölgenin kendi yönetimi olacağını kaydetti. Arıklı, sanayi odasına yaptığı çalışmadan dolayı teşekkürlerini sunarken, "Türkiye'deki sanayi bölgelerini örnek olarak almalıyız. KKTC'de ne yazık ki sanayi bölgeleri de bir rant kapısı olarak görülmüştür. Ancak Sanayi Bölgeleri Yasası hayata geçtiği zaman, tam anlamıyla tedbir gelecektir"dedi.