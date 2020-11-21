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Arıklı: Saner bugün bu hükümeti kurmalı

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Arıklı: Saner bugün bu hükümeti kurmalı
Arıklı: Saner bugün bu hükümeti kurmalı

İşte açıklama;

Hani bir söz vardır ya "Mahalle yanarken kötü kadın(!) saçını tararmış"

Ülkemizde ciddi bir doğal felaket gerçekleşti.

Böylesi durumlarda Bakanlar Kurulunun Başbakan başkanlığında derhal toplanıp acil tedbirler alıp yaraları sarması lazım.

Bizde ise ne Başbakan ne de Bakanlar Kurulu var.

Sayın Saner bugün bu hükümeti kurmalı. Herkes de bu Hükümete katkı koymalı. Hükümet boşluğu ortadan kalksın. Ama süreç de devam etsin. Saner in kuracağı Hükumet güvenoyu alamazsa, görev Tufan Erhürmana verilsin...

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