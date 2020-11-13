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Arıklı: Saner hükümeti kurumayacaksa gitsin iade etsin

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Arıklı: Saner hükümeti kurumayacaksa gitsin iade etsin
Arıklı: Saner hükümeti kurumayacaksa gitsin iade etsin

YDP Başkanı Erhan Arıklı TV 2020’ye açıklamalarda bulundu.

DETAY ÖZEL-Hanife LEFKARALI

Biz erken seçim tarihinin belli olmadığı hiçbir hükümette olmayız.Meclise girdik gireli sürekli elimizi taşın altına soktuk.Hükümete içerden veya dışardan destek olabiliriz ama kalkıp da 2 milletveliyle ucu açık bir bir azınlık hükümetine bağımlı olmak istemiyoruz.Kabul etmeyeceğimiz şartlarda hiçbir hükümette olmak zorunda değiliz. Ersan Saner'in gördüğüm kadarıyla elinde kalan tek şey azınlık hükümeti, azınlık hükümetini denemek istiyorsa buyursun,bunu başaramayacaksa da götürsün yarın Cumhurbaşkanı'na iade etsin.Görevi artık Tufan Erhürman alacaktır, belki o başarabilir...

Şayet bir azınlık hükümeti olacaksa çok rahat bu gece kurulabilir. Yarın Cumartesi olmasına rağmen Cumhurbaşkanına verilebilir,bu tarihi ziyarete ülkemiz hükümetsiz olmamış olur.Bizim en büyük koşulumuz erken seçim tarihinin belli olmasıdır.''

Bakanlık sorusuna ise bu şartlarda HP 3 Bakanlık alıyorsa muhalefete de 3 Bakanlık verilmelidir

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