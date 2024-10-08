  • BIST 9045.19
  • Altın 2907.527
  • Dolar 34.2418
  • Euro 37.644
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Arıklı "Satranç Oyunu" bu akşam biter

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dünden bu yana süren Meclis Başkanlığı krizini “satranç oyunu” olarak niteledi, krizin çözüleceğine inandığını belirtti.
Arıklı "Satranç Oyunu" bu akşam biter

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

MECLİSTE SATRANÇ...

Dünden beri Mecliste bir satranç oynanıyor. Kimileri bu krizi "komedi" veya  "rezalet" vs. gibi kavramlarla tanımlamaya çalışsa da, netice demokrasilerde bunların hepsi var. Koca Türkiye, 80 öncesinde aylarca Cumhurbaşkanını seçememişti.

Hükumet olarak krizi, demokratik kurallar içinde çözmeye çalışıyoruz. Mesele, İktidar Partilerine mensup Milletvekillerinin, hem kendi içlerinde hem de Muhalefetle oynadığı bir satranç oyununa dönüştü.

Muhalefet, kendince iktidarı sıkıştırıp erken seçime yönelik hamleler yapmaya çalışıyor.

Bana göre kriz, bu akşam çözülür. "Kriz çözülmezse ne olur?" sorusunun cevabı ise Sayın Başbakanın kafasında saklı.

Sayın Başbakanın bu krizden, liderliğini perçinleyerek ve daha da güçlenerek çıkacağından eminim...

Bekleyin ve görün...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Genel Koordinatörü Samani, New York’ta görüşmeler yaptı08 Ekim 2024 Salı 11:46
  • Meclis’te başkanlık krizi: Oylama bugün devam edecek!08 Ekim 2024 Salı 09:11
  • Tatar, Türkiye’de temaslarda bulunacak, park açacak!08 Ekim 2024 Salı 08:39
  • CTP'den Erken Seçim Çağrısı!08 Ekim 2024 Salı 08:38
  • Emine Dizdarlı: Kutlu Evren'in adaylığa devam etmesine olanak yoktur08 Ekim 2024 Salı 08:36
  • UBP Sucuoğu ve Töre'yi Meclis Başkanlığı'na seçtiremedi yeni aday Kutlu Evren!07 Ekim 2024 Pazartesi 17:39
  • Tatar, Ankara’ya bu kez park açmaya gidiyor!07 Ekim 2024 Pazartesi 16:41
  • Selçuk Bayraktar: Umudun ışığını Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST ile yükselteceğiz07 Ekim 2024 Pazartesi 09:33
  • İnşaat Taşeronları Birliği: Yakında satışlar tamamen durabilir!07 Ekim 2024 Pazartesi 09:32
  • Nusret Sırdar: Hakem havuzumuzu genişleteceğiz07 Ekim 2024 Pazartesi 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti