Arıklı: "Savcılar sınavla alınmadı, akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldı"

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “Yargıda Atamalar ve LAÜ’nün sorunları” konusundaki konuşmasında, yargıyı yıpratmamak gerektiğine işaret ederek, yargının kendi içinde nasıl işlediğinin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, 12 tane savcı yardımcısı atandığını bunun sınavla yapılmadığını söyleyerek, alınan kişilerin akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldığını iddia etti.

Meclisin bu konuda tavır belirlemesi gerektiğini dile getiren Arıklı, sınavla atamanın sağlanmasına yönelik adım atılmasını istedi.

Arıklı, atamalar konusunda hukukçular arasında ciddi kaygılar yaşandığını savundu ve hükümetin gerekli adımları atmasını talep etti.

LAÜ’deki sorunlar ve sıkıntılara da değinen Arıklı, LAÜ’de, DAÜ’ye göre çok daha kısıtlı imkanlar içinde bir akademik yaşam bulunduğunu ifade ederek, buna yönelik rakamlarla ilgili bilgi verdi.

Arıklı, iki üniversite arasında büyük bir akademik fark ve öğretim görevlileri arasında sözleşme-maaş farkları olduğunu kaydetti.

LAÜ’de denetim yapılmadığını, bundan dolayı da net bütçe rakamı verilemeyeceğini söyleyen Arıklı, bütçenin doğru harcanıp harcanmadığının bilinemeyeceğini, bu yüzden LAÜ’de bir tüzük yeniliği gerekliliğine işaret etti.