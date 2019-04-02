  • BIST 93.533
  • Altın 234,022
  • Dolar 5,6463
  • Euro 6,3221
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Arıklı: "Savcılar sınavla alınmadı, akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldı"

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki güncel konuşmalarda eğitim, tarım, yargıdaki atamalar, plajlar ve tiyatro ele alındı.
Arıklı: "Savcılar sınavla alınmadı, akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldı"

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “Yargıda Atamalar ve LAÜ’nün sorunları” konusundaki konuşmasında, yargıyı yıpratmamak gerektiğine işaret ederek, yargının kendi içinde nasıl işlediğinin de sorgulanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, 12 tane savcı yardımcısı atandığını bunun sınavla yapılmadığını söyleyerek, alınan kişilerin akrabalık ve komşuluk gibi ilişkiler içinde yapıldığını iddia etti.

Meclisin bu konuda tavır belirlemesi gerektiğini dile getiren Arıklı, sınavla atamanın sağlanmasına yönelik adım atılmasını istedi.

Arıklı, atamalar konusunda hukukçular arasında ciddi kaygılar yaşandığını savundu ve hükümetin gerekli adımları atmasını talep etti.

LAÜ’deki sorunlar ve sıkıntılara da değinen Arıklı, LAÜ’de, DAÜ’ye göre çok daha kısıtlı imkanlar içinde bir akademik yaşam bulunduğunu ifade ederek, buna yönelik rakamlarla ilgili bilgi verdi.

Arıklı, iki üniversite arasında büyük bir akademik fark ve öğretim görevlileri arasında sözleşme-maaş farkları olduğunu kaydetti.

LAÜ’de denetim yapılmadığını, bundan dolayı da net bütçe rakamı verilemeyeceğini söyleyen Arıklı, bütçenin doğru harcanıp harcanmadığının bilinemeyeceğini, bu yüzden LAÜ’de bir tüzük yeniliği gerekliliğine işaret etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşırı yağıştan dolayı Dörtyol’da Ağılları su bastı (video)02 Nisan 2019 Salı 19:14
  • Akıncı: “Savaşta karşı karşıya geldiler, şimdi iki dost olarak buradalar”02 Nisan 2019 Salı 16:35
  • Gönyeli’deki alt geçit ile ilgili son karar çıktı02 Nisan 2019 Salı 16:02
  • Refik Ejder desteklerinizi bekliyor02 Nisan 2019 Salı 15:16
  • Berbereoğlu 17. ölüm yıldönümünde anılacak02 Nisan 2019 Salı 14:30
  • Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor02 Nisan 2019 Salı 14:28
  • Gazeteci örgütlerinden Uludağ’ın Nobel adaylığına destek02 Nisan 2019 Salı 14:26
  • Yağışlı hava sürecek ml? Meteoroloji Dairesi açıkladı02 Nisan 2019 Salı 14:05
  • İçme-kullanma suları 2019 Mart ayı tahlil sonuçları açıklandı.02 Nisan 2019 Salı 13:59
  • Bana sormayın elçiliğe sorun!02 Nisan 2019 Salı 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti