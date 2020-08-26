Arıklı “Sayın Akıncı verdiğin haritayı halka açıkla. Kimler yeniden göçmen durumuna düşecek bilelim”

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Mevlevi, Gayretköy ve Bostancı’yı ziyaret ederek halka açık kitle toplantıları gerçekleştirdi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Bostan’cıda yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı

Akıncı’nın Grans Montana’da BM nezaretinde Rum’a tarafına bir harita verdiğini söyleyerek bunun tarihi bir

hata olduğunu söyledi. Akıncı’nın verdiği haritada Güzelyurt da dahil 40 kadar köyün Rum’a teklif edildiğini

belirten Arıklı, Akıncı’nın bu haritanın detaylarını kamuoyuna da açıklaması gerektiğini söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Sayın Akıncı hem sizin 40 yıldır oturduğunuz evleri elinizden alıp Rum’a

verecek, hem de bunu başarabilmek için sizden oy isteyecek. Siz de Akıncı’ya oy vererek ona destek olacaksınız öyle mi?

Bırakın buna izin vermeyi, bunu düşünmek bile akıl tutulması olur” dedi.

“40 yıldan fazladır size anlatılan Federasyon masalının sonuna gelindi” diyen Arıklı; “Şimdi yeni bir destan

yazma zamanıdır. Bu destan kendi ayakları üzerinde duran tanınmış KKTC destanıdır. Bu destanı biz yazacağız” dedi.

Toplantıda konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz; “Bu devleti federasyona kurban etmeyeceğiz. KKTC 7 Türk Devleti içinde en uzun ömürlü 2. Türk Devletidir. Korumak boynumuzun borcudur” dedi.