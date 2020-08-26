  • BIST 1.099
  • Altın 453,585
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6720
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Arıklı “Sayın Akıncı verdiğin haritayı halka açıkla. Kimler yeniden göçmen durumuna düşecek bilelim”

» »
Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Mevlevi, Gayretköy ve Bostancı’yı ziyaret ederek halka açık kitle toplantıları gerçekleştirdi.
Arıklı “Sayın Akıncı verdiğin haritayı halka açıkla. Kimler yeniden göçmen durumuna düşecek bilelim”

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Mevlevi, Gayretköy ve Bostancı’yı ziyaret ederek halka açık kitle toplantıları gerçekleştirdi.
YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Bostan’cıda yaptığı toplantıda Cumhurbaşkanı
Akıncı’nın Grans Montana’da BM nezaretinde Rum’a tarafına bir harita verdiğini söyleyerek bunun tarihi bir
hata olduğunu söyledi. Akıncı’nın verdiği haritada Güzelyurt da dahil 40 kadar köyün Rum’a teklif edildiğini
belirten Arıklı, Akıncı’nın bu haritanın detaylarını kamuoyuna da açıklaması gerektiğini söyledi.
Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Sayın Akıncı hem sizin 40 yıldır oturduğunuz evleri elinizden alıp Rum’a
verecek, hem de bunu başarabilmek için sizden oy isteyecek. Siz de Akıncı’ya oy vererek ona destek olacaksınız öyle mi?

Bırakın buna izin vermeyi, bunu düşünmek bile akıl tutulması olur” dedi.
“40 yıldan fazladır size anlatılan Federasyon masalının sonuna gelindi” diyen Arıklı; “Şimdi yeni bir destan
yazma zamanıdır. Bu destan kendi ayakları üzerinde duran tanınmış KKTC destanıdır. Bu destanı biz yazacağız” dedi.
Toplantıda konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz; “Bu devleti federasyona kurban etmeyeceğiz. KKTC 7 Türk Devleti içinde en uzun ömürlü 2. Türk Devletidir. Korumak boynumuzun borcudur” dedi.

dsc_4044.jpgdsc_3864.jpgdsc_3978.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıcaklık yeniden yükseliyor...26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:51
  • Başkan Harmancı, K.T. Toplu Taşımacılar Birliği Derneği’ni kabul etti26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:50
  • İhtiyar Heyeti Üyeliğine Adaylık İçin Başvuru Tarihi 4 Eylül26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:45
  • YSK, Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Adaylık Başvuru Gününün 4 Eylül Cuma Olduğunu Hatırlattı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:35
  • Oğuz, Küçükbaş Desteğinin Hafta İçi Ödenmesi İçin Gerekli Çalışmalar Yapılıyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:25
  • Hasta Destek Birimi için çalışmalar başlıyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:15
  • Özyiğit: “Hükümet Kararlarından İki Ortak Eşit Derecede Sorumludur”26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:05
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, İş Kadınları Derneği Heyetini Kabul Etti26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:54
  • TÜRK-SEN: “Emeklilik hakkı kazanan işçilere ihtiyat sandığı paraları ödenmiyor”26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:45
  • Harmancı: “Pandemi hastanesinin inşa edildiği yerle ilgili alt yapı sorunları var”26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti