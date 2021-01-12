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Arıklı: Seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP karar verecek

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yenidern Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında Başbakan Ersan Saner’in erken seçim çağrısını değerlendirdi.  
Arıklı: Seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP karar verecek

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yenidern Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında Başbakan Ersan Saner’in erken seçim çağrısını değerlendirdi.  

Arıklı, “Başbakan spontane karar verdi. Onun yerinde kim olsa aynı tepkiyi verirdi. Kendi vekillerine söz geçiremeyen durumuna düşmek doğru olmazdı, o da gereken tepkiyi verdi.UBP Meclis Grubu’nda 26 ile karşılaşırsa erken seçim önerisinde bulunacağını vekillere önceden söyledi. Empati kurabiliyorum. İkinci kez, 26-27 ile UBP adayının reddedilmesi halinde, herhangi bir onurlu başkan aynı tavrı gösterirdi. Başbakan, gereğini yaptı” dedi.  

Seçime gidilip, gidilmeyeceğine UBP’nin karar vereceğini belirten Arıklı, “UBP Grubu, ortak karar alırsa, bize de birlikte yürüyelim derlerse sıkıntı olmaz. Buna öncelikle UBP karar vermeli” dedi.   Arıklı, “Bu kırılgan yapıyla, her Meclis oturumunu birkaç saat gecikerek, bu şekilde nisap sağlayarak, yola devam etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.   Makul ve uygun zamanda seçime gidilmesi gerektiğini belirten Erhan Arıklı, erken seçimin Nisan’da olması halinde YDP kurultayının erteleneceğini de kaydetti.

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