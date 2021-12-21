Arıklı şehitleri rahmet, gazileri şükranla andıklarını belirtti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin gerçek kahramanları şehitleri rahmet, gazileri şükranla andıklarını belirtti.

Arıklı, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, “Tarihe Kanlı Noel ismiyle geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türk’ünün katledildiği, birçok Türk köyünün yakılıp yıkıldığı, binlercesinin göçe zorlandığı ve 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı yaşama mahkûm edildiği yadsınamaz bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“Eğer ki huzur ve barış içerisinde yaşam hakkı elde etmişsek bunu Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türkiye’nin garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmasına borçluyuz.” diyen Arıklı, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin gerçek kahramanları şehitleri rahmet, gazileri şükranla andı.