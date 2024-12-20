Arıklı: Şehitlerimiz, özgürlük ve varoluş mücadelemizin en kıymetli sembolleridir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitlerin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin en kıymetli sembolleri olduğunu vurguladı.

Arıklı, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık’ın Kıbrıs Türk halkı için hafızalarda derin izler bırakan bir tarih ve onurlu direnişin simgesi olduğunu kaydeden Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu kara gün, Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılarla halkımıza yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu, acıların ve kahramanlıkların iç içe geçtiği ve Kıbrıs Türkünün özgürlüğe kavuşmasıyla sonuçlanan bir dönemin başlangıcıdır. 21 Aralık gecesi başlayan ve 1974’e kadar devam eden insanlık dışı saldırılar sonucu hayatını kaybeden şehitlerimiz, özgürlük ve varoluş mücadelemizin en kıymetli sembolleridir.”

Şehitlerin sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm insanlığın hak, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin kutsal fedakârlıklarını temsil ettiğini söyleyen Arıklı, "Onların canları pahasına savunduğu değerler, bugün bizlere huzurlu bir gelecek sunmuştur. Bizlere düşen en önemli görev, şehitlerimize layık olmak, onların emanetine sahip çıkmak ve mücadelelerini gelecek nesillere aktarmaktır.” dedi.

Arıklı, şöyle devam etti:

"Şehitler Haftası, bir yandan acılarımızı tazelerken, diğer yandan milli birliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirme fırsatı sunmaktadır. Bu anlamlı haftada, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirası yaşatmak, özgürlük ve bağımsızlık ruhunu korumak için daha fazla çalışmalıyız. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların fedakârlıkları, halkımızın varoluş mücadelesindeki kararlılığını ve direncini daima hatırlatacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğinin sonsuza dek devam etmesini temenni eder, tüm halkımıza bu anlamlı haftada sabır ve güç dilerim.”