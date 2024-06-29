Arıklı, Şener Levent'in köşe yazısını paylaştı: Memleketimin insan manzarasını anlatan mükemmel bir yazı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Memleketimin insan manzarasını anlatan mükemmel bir yazı” diyerek Gazeteci Şener Levent'in köşe yazısını paylaştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Gazeteci Şener Levent’in köşe yazısını “Memleketimin insan manzarasını anlatan mükemmel bir yazı” ifadelerini kullanarak paylaştı.

Şener Levent'in köşesi ise şöyle:

"Bu memlekette, birbirini hiç çekemeyen, birbirinin kuyusunu kazan, ama öldüğü zaman cenazesinde "Merhumu nasıl bilirdiniz?" diye soran İmama, en sevmedikleri adam hakkında "İyi bilirdik" diyen insanlar yaşar...

Birbiriyle bir kere bile konuşmadan ve birbirlerini hiç tanımadan, birbirleri hakkında kesin yargılara sahip bir topluluk yaşar burada...

Herşey büyük bir hızla kirlenirken, temiz kalmak çok tehlikelidir bu toplulukta.

Hakkınızda söylenecek hiçbir şey bulamazlarsa beş beterine katlanacaksınız o zaman...

Yalan söyleyecekler...

İftira atacaklar...

Hiç yapmadığınız şeyler için yaptı diyecekler...

Hiç kimsenin hakkını yemediyseniz, yedi diyecekler...

Neyi savunuyorsanız ona karşı gösterecekler...

Herşeyi doğru yapmanın bedelini çok ağır ödetecekler size...

Suçlusunuz...

Hizadan çıktınız...

Ölümü göze aldınız...

Başkasının göstermediği cesareti gösterdiniz...

Girilmeyecek yollara girdiniz...

Söylenmeyecek sözler söylediniz...

Suçlusunuz...

Ağır cezada yargılanacaksınız...

Herkes kirlenirken neden bu kadar temiz kaldınız?

Herkesle beraber kirlenmemenin ağır cezasını çekeceksiniz.

Temiz kalmak kadar, başarılı olmak da çok tehlikeli.

Hele başkasının başaramadığı bir işi başarırsınız yandınız.

Bu da size kin ve nefreti artırmaktan başka bir işe yaramaz.

Bir çerçeve var burada. Onun dışına çıkamazsınız.

Herkesin başardığından daha fazlasını başarmaya hakkınız yok.

Suçluyum...

Suçlusunuz...

Suçluyuz..."