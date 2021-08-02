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Arıklı: Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz

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"Senin partin hükümette iken, Kıb-Tek in yaptığı ihaleleri tek bir defa gündemine alıp inceledin mi?"
Arıklı: Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz

Arıklı'nın paylaşımı:

TETİKÇİ VEKİL...

Bir Milletvekili aylardan beri Kıb-Tek ile yatıp Kıb-Tek ile kalkıyor.

Bütün derdi, bundan önceki yıllarda adrese teslim ihaleler ile Kıb-Tek'i milyonlarca lira kazıklayan firmaların, soyguna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak...

Akla hayale gelmedik senaryolar ve komplo teorileri ile halkın kafasını karıştırmaya çalışıyor.

Bu arkadaşa sormazlar mı?

Senin partin Hükümette iken, Akaryakıt kaç paradan taşınıyordu?

Hiç gündemine alıp "Niye bu fiyat?" diye sordun mu?

Senin partin Hükümette iken, Kıb-Tek teki soygunlarla ilgili tek bir kez konuştun mu?

Senin partin hükümette iken, Kıb-Tek in yaptığı ihaleleri tek bir defa gündemine alıp inceledin mi?

Mesela ülkeye getirilen akaryakıtın kalitesini o dönemde de merak ettin mi?

Bak kardeşim, Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz. Meclis araştırma komitesinde kimin avukatlığını yaptığın tutanaklarda kayıtlı. Bunları açıkladığımda halk senin kime hizmet ettiğini görecek.

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