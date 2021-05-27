Arıklı: Sınır kapıları açılınca ekonomi düzelecek

Meclis güncel konuşmalarında söz alan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa’da bayrak konusuyla ilgili yaptığı konuşamada, surlara yeni bir işlem yapılmadığını, bayrakların daha önce orada olduğunu ve yenilendiğini, sabitlenmesi için de az bir beton döküldüğünü, ancak gerekli incelemenin yapılıp zarar varsa tespit edileceğini anlattı.

“SINIR KAPILARI DA AÇILINCA EKONOMİ DÜZELECEK”

Arıklı, ekonomi alanında yaşanan sıkıntıların sağlık ön plana çıktığı için yaşandığını, ancak bunların geride kalacağını, açılımların başladığını, sınır kapılarının da açılmasıyla ekonominin düzeleceğine inanç belirtti.