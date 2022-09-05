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Arıklı: Sırada Limanlar ve Telekomünikasyon’un özelleştirilmesi var

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı ‘Manşet +’ programında Bakanlığın projeleri ile ilgili bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu.
Arıklı: Sırada Limanlar ve Telekomünikasyon’un özelleştirilmesi var

Arıklı, Ercan Havalimanı’nın kendileri için önemli bir özelleştirme deneyimi olduğunu söyledi.

Ercan Havalimanı yeni terminal binasının yapımında yaşanan gecikme nedeniyle tarafların karşılıklı suçlamalarda bulunduğunu anlatan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti makamlarına sıkıntıların çözümüne aracılık etmeleri için başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Her iki tarafı memnun edecek şekilde bir anlaşmaya varıldığını belirten Arıklı, “29 Ekim’de test uçuşlarına başlama, 15 Kasım’da da resmi açılışı yapma konusunda mutabık kaldık” dedi.

Cihazların bir kısmının yurtdışında yapıldığını, pandemi nedeniyle üretimde gecikme yaşandığını anlatan Arıklı, bu cihazların biran önce tedarik edilmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin devreye girdiğini kaydetti.

“Ercan Havalimanı’nda tartışılan bir özelleştirilme var diye biz özelleştirmeden kaçamayız” diyen Bakan Arıklı, dünyada trendin özelleştirme yolunda olduğunu, devletin sadece denetleyici olarak yer aldığını söyledi.

Özelleştirmeye karşı çıkmanın akıntıya karşı kürek çekmek olduğunu belirten Arıklı, yapılması gereken şeyin Ercan’da yapılan yanlışları dikkate alarak bundan sonra daha dikkatli sözleşmeler yapmak olduğunu söyledi.

Sırada limanlar ve telekomünikasyonun özelleştirilmesi olduğunu kaydeden Arıklı, 22 Eylül’de Türkiye’den teknik bir heyetin geleceğini ve incelemelerde bulunacağını belirtti.

Arıklı “Son rötuşlar yapıp ihale aşamasına geçeceğiz” dedi.

Limanlarda yatırım sıkıntıları yaşandığını anlatan Bayındırlık ve ulaştırma Bakanı “Maalesef biz bu konularda sürekli gecikmişiz, işin edebiyatında kalmışız. Bütün hükümetlerin programlarında limanlar kamu-özel işbirliğinde yeniden yapılandırılacaktır ibaresi vardır. Biz bir taraftan Ercan’ı hallederken ikinci aşamada da limanları halletmek durumundayız. Ardından Telekomünikasyona sıra gelecek” dedi.

Mağusa Limanı’nın yaklaşık olarak yarım milyar dolar civarında yatırım isteyen bir proje olduğunu belirten Bakan Arıklı, kruvaziyer gemilerin yaklaşabileceği bir liman düşündüklerini söyledi.

Arıklı “aynı şekilde Girne Limanı. Ama bana göre esas önemli olan Gemikonağı Limanı. O da gündemimizde. 22’sinde gelecek olan teknik ekibin orayı da incelemesini rica ettim” dedi.

Özelleştirmelerin karşısındaki en büyük engelin Sendikalar olduğunu belirten Bakan Arıklı, sendikalarla konuşularak ikna edilmeleri gerektiğini söyledi.

4.5-5 G ihalesinde bürokratik engeller nedeniyle gecikme yaşandığı bilgisini de veren Bakan Arıklı, Maliye Bakanlığından onay alındığını, büyük bir ihtimalle bir-iki gün içinde ihaleye çıkılacağını söyledi.

Karayolları ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Arıklı, bütçenin çok kısıtlı olduğun vurguladı, “Bu konuda bize yatırım yapacak tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.

Devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Arıklı, yolların ışıklandırılması konusunda çalışma başlattıklarını da ifade etti.

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