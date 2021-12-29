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Arıklı: Siyasete Küsmeyin. Bu Siyasetçileri Seçen Sizsiniz

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Arıklı: Siyasete Küsmeyin. Bu Siyasetçileri Seçen Sizsiniz
Arıklı: Siyasete Küsmeyin. Bu Siyasetçileri Seçen Sizsiniz

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili adayları bugün Özgür İşadamları Derneğinin düzenlediği kahvaltıya katılarak iş dünyasının sıkıntıları hakkında istişarelerde bulundu.

 

Sohbette konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı vatandaşın yaşanılan ekonomik krizden ciddi şekilde etkilendiğini ve haklı şikâyetlerde bulunduğunu söyleyerek; " Biz artık bu kurulu düzenin pansuman tedbirlerle iyileştirilemeyeceğini, ciddi yapısal değişime ve reformlara ihtiyaç duyulduğunu, bunların yapılmaması halinde bu sıkıntıların artarak devam edeceğini söyledi.

 

Arıklı sözlerine şöyle devam etti; " Bu halk artık bu düzen konusunda bir karar vermek zorunda. Bu düzenden memnunsa bu düzen partilerini tekrar iş başına getirip hayatına mutlu bir şekilde devam edecek. Bu düzenin değişmesini istiyorsa o zaman seçmen bize bir şans vermek zorunda..."

 

Arıklı ekonomik krizden çıkış için Türkiye ile ekonomik entegrasyonun şart olduğunu söyleyerek, Türkiye ile gümrükleri kaldırmalıyız. Gümrüklerin kaldırılmasından gelir kaybını Türkiye telafi edecektir. Biz bunun anlaşmasını yaptık.  Şimdi iş uygulamaya kaldı" dedi.

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