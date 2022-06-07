Arıklı: “Size cevap vermekten ızdırap duyuyorum… Sanki duvara konuşuyorum”

Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan, sosyal medya, internet gazeteleri ve yazılı medyada pek çok ifadeyi ‘suç’ kapsamına alan 3 yasadaki değişiklik önerileri Meclis Genel Kurulu’nda bugün de gündem oldu.

Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan, sosyal medya, internet gazeteleri ve yazılı medyada pek çok ifadeyi ‘suç’ kapsamına alan 3 yasadaki değişiklik önerileri Meclis Genel Kurulu’nda bugün de gündem oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yasa tasarılarının Türkiye ve protokolle ilgisi olmadığını savundu, CTP Milletvekillerine yönelik, “Size konuşurken duvara konuşurmuş gibi hissediyorum, gidiyor ve geri dönüyor… Size cevap vermekten ızdırap duyuyorum” ifadelerini kullandı.