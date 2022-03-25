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Arıklı: Şoför Okullarının Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmalar Yürütülüyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik güvenliğinin en önemli unsuru olan iyi eğitimli ve bilinçli şoförlerin yetişmesine önemli katkı koyan şoför okullarını sorunlarının çözülmesi halihazırda yürütülen çalışmalar olduğunu söyledi.
Arıklı: Şoför Okullarının Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmalar Yürütülüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik güvenliğinin en önemli unsuru olan iyi eğitimli ve bilinçli şoförlerin yetişmesine önemli katkı koyan şoför okullarını sorunlarının çözülmesi halihazırda yürütülen çalışmalar olduğunu söyledi.

Bakan Arıklı, Barış Tilki başkanlığındaki Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi heyetini kabul ederek şoför okulları ve sektörün sorunlarını dinledi.

Şoför Okulları ve Çalışanları Yardımlaşma Kooperatifi Başkanı Tilki, kabul sırasında yaptığı konuşmada denetim, sınav alanı, şoför okullarının teknik altyapısı, müfredat ve trafik müfettişi eksikliğinin giderilmesi taleplerini dile getirirken, Trafik Yasası’ın güncellenmesi ve sektörde tek birlik olması için yasal düzenleme istediklerini aktardı.

Bakan Arıklı ise bu konularda halihazırda başlatılan çalışmalar olduğunu belirterek “sektörün çözülmeyen sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur” dedi.

Sektörün sorunlarının farkında olduğunu kaydeden Arıklı, bu konularda göreve atandığı günden itibaren çalıştıklarının altını çizdi.

Sınavlar için hazırlanan kitapçığın yakında tamamlanacağını belirten Arıklı, her türlü ehliyet sınavının yapılabileceği parkuru ile birlikte, Trafik Dairesi ve şoför okullarını bünyesinde barındıracak entegre bir tesis için çalışmaların hızlandığını, yer tahsisi ile birlikte projenin hayata geçirilmesi için adım atılacağını kaydetti.

“Trafikteki ölümler hepimizin içini acıtıyor” diyen Arıklı, ölümlü veya ağır kazaya sebebiyet veren şoförlerin ehliyetlerinin iptal edildiğini, trafikte güvenliğin sağlanması için yol aydınlatmaları ve okullarda trafik eğitimi başta olmak üzere var olan sorunlara neşter vuracaklarını sözlerine ekledi.

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