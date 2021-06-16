Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı solar enerji üreticileri ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı solar enerji üreticileri ile bir araya geldi.

Görüşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı. Toplantıda son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji ( uygulama ve denetim ) Tüzüğü ilgili üreticilerin görüşleri alındı.

Bakan Arıklı tüzük üzerinde son çalışmaların ve incelemelerin yapılıp, sıkıntıların ortadan kaldırılacağını açıkladı. Bakan Arıklı ayrıca, mevcut müracaatların tümünün KIB-TEK tarafından onaylandığını ve işlemlerin tamamlandığını belirtti.

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Basın Bürosu