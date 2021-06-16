Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı solar enerji üreticileri ile bir araya geldi.
Görüşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı. Toplantıda son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji ( uygulama ve denetim ) Tüzüğü ilgili üreticilerin görüşleri alındı.
Bakan Arıklı tüzük üzerinde son çalışmaların ve incelemelerin yapılıp, sıkıntıların ortadan kaldırılacağını açıkladı. Bakan Arıklı ayrıca, mevcut müracaatların tümünün KIB-TEK tarafından onaylandığını ve işlemlerin tamamlandığını belirtti.
KKTC Başbakan Yardımcılığı
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Basın Bürosu
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