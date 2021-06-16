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Arıklı Solar Enerji Üreticileri ile Bir Araya Geldi

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı solar enerji üreticileri ile bir araya geldi.
Arıklı Solar Enerji Üreticileri ile Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı solar enerji üreticileri ile bir araya geldi.

Görüşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı. Toplantıda  son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji ( uygulama  ve denetim ) Tüzüğü ilgili üreticilerin  görüşleri alındı.

Bakan Arıklı tüzük üzerinde son  çalışmaların  ve incelemelerin yapılıp,  sıkıntıların ortadan kaldırılacağını açıkladı. Bakan Arıklı ayrıca, mevcut müracaatların tümünün KIB-TEK tarafından onaylandığını ve  işlemlerin tamamlandığını belirtti.

KKTC Başbakan Yardımcılığı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

Basın Bürosu

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