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Arıklı: “Sorunlarımızın Temelinde İstikrarsızlık Yatıyor”

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Ticaret Odası'nın 61. Kurultayı'nda yaptığım konuşmada en önemli konulardan biri istikrar meselesiydi.
Arıklı: “Sorunlarımızın Temelinde İstikrarsızlık Yatıyor”

Ticaret Odası'nın 61. Kurultayı'nda yaptığım konuşmada en önemli konulardan biri istikrar meselesiydi. Erhan Arıklı yaptığı konuşmasında ; Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra KKTC’de kurduğumuz siyasi sistemde düğmeyi yanlış ilikleyerek demokratik hayata başladık. Güney Kıbrıs’ta başarıyla uygulanan 1960 Cumhuriyeti’nden doğan başkanlık sistemi yerine, biz demokratik parlamenter sistemi tercih ettik dedi.

Arıklı konuşmasında devamla ;

Günün sonunda, 26 Ağustos 1974’te kurulan Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Hükümeti’nden bu yana 50 yılda tam 50 hükümet kurup yıktık. Şu andaki hükümet ise 51. hükümet. (Hükümetlerin listesini merak edenler Başbakanlık web sitesinden eski hükümetler bölümüne bakabilirler.) Özellikle son yıllarda istikrarsızlığın destanını yazmış durumdayız. Sayın Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasından sonra kurulan hükümet sayısı 20. Evet, bunun 3 tanesi Küçük Hükümeti, 5 tanesi Yorgancıoğlu Hükümeti, 3 tanesi Saner Hükümeti ve 2 tanesi Sucuoğlu Hükümeti. Ancak neticede, ortada müthiş bir istikrarsızlık var.

2010'dan bu yana kurulan hükümetler içinde en uzun ömürlüsü mevcut hükümet oldu; 28 ay. Bizden sonra gelen Özgürgün Hükümeti 22 ay sürdü. Biraz istikrarı yakaladığımız için şimdiye kadar yapılamayan birçok icraata imza atabilmişiz. 50 yılda 51 hükümet ve hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıldan az. İstikrar olmayınca da geldiğimiz nokta budur efendim...

İstikrarın sağlanmadığı bir ortamda, hükümetlerin kısa ömürlü olması, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa yol açıyor ve bu da ülkemizin gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle, gelecekte daha kalıcı ve sürdürülebilir bir yönetim modeline ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

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