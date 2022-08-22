  • BIST 3.068,45
  • Altın 1008.304
  • Dolar 18.1203
  • Euro 18.1265
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Arıklı söz verdi: Tüzük değişikliği yapılacak

» »
Birleşik Taksiciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karalar ve Yönetim Kurulu Üyeleri bugün Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Arıklı söz verdi: Tüzük değişikliği yapılacak

Ziyarette Taksiciler Birliği Üyeleri sıkıntılarını dile getirdi.

Birlik, daha önce yapılmış olan yasal düzenlemenin bir an önce noktalanmasını istedi.

Bakan Arıklı da tüzük değişikliği yapılacağı sözünü vererek, plakalardan T harfinin tamamen kaldırılmasıyla ilgili yasal mevzuatta düzenlenmeye gidileceğini kaydetti.

Sürücülerin uyması gereken kurallarla ilgili de tüzük değişikliğinde yapılması gerekenin yapılacağını söyleyen Bakan Arıklı, ayrıca araçlardaki fiziki düzenlemelerde de değişikliklerin gündeme getirileceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, öte yandan her ilçede bulunan birlik başkanlarının gönüllü trafik müfettişliği için eğitim almaları ve sertifikalandırılmaları konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:00
  • Üstel: Yollardaki gerekli iyileştirmeler 2023’e kadar yapılacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:36
  • Erhürman: Sucuoğlu teyit etti!22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:16
  • Fazilet Özdenefe: Belediyelerin kapatılması veya birleştirilmesi, meclisin oylaması ile yapılmalı22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:06
  • Tatar, 5. Ayak Engel Atlama Müsabakası’nı izledi22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:47
  • PGM-İtfaiye Müdürlüğü:Zamanında alınan tedbirler felaketi önler22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:47
  • Hedefleri siyasidir, reform değil!22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:43
  • Üstel: Yollardaki gerekli iyileştirmeler 2023’e kadar yapılacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:39
  • Çavuşoğlu:Devlet okullarının fiziki durumlarına yönelik sıkıntılar bilgimizdedir22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:38
  • Mülteci Hakları Derneği bağış kampanyası başlattı22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti