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Arıklı “spekülasyonlar bitmez” dedi

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, devlet televizyonunda katılığı bir programda TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.
Arıklı “spekülasyonlar bitmez” dedi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, devlet televizyonunda katılığı bir programda TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gerçekleştireceği ziyareti değerlendirdi.

Oktay’ın her ziyaretinde bir müjde verdiğine dikkat çeken Arıklı, 40 bin doz aşı getireceği ihtimalinden de bahsetti.

Erhan Arıklı gündemden düşmeyen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin 27 Nisan’da Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 toplantıdan önce Kıbrıs sorunun Türkiye ve KKTC kamuoyunun gündemine gelmesi için çekildiğini vurguladı. Fuat Oktayın galaya katılmak için gerçekleştireceği KKTC ziyareti kapsamında, Güvercinlikte yapılması düşünülen ve Türkiye Cumhuriyetinin çok önemsediği ve ciddi kaynak ayırdığı  Organize Sanayi Bölgesinide yerinde inceleyeceğini söyledi.

Dizi hakkında konuşmasına devam eden Başbakan Yardımcı Arıklı,  dizi üzerinde kamuoyu algısı yaratılmaya çalışıldığını ancak nafile olduğunu söyleyerek, “spekülasyonlar bitmez” dedi.

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